У Шацьку змагалися юні гумористи





Про це йдеться на сайті Шацького будинку дитячої та юнацької творчості.



17 жовтня талановиті декламатори району змагалися в конкурсі «Посміхнемось щиро Вишні», який відбувся в Шацькому Будинку дитячої та юнацької творчості.



Учнівська молодь через творчість відомого гумориста Остапа Вишні демонструвала власні здібності та популяризувала жанр художнього читання.

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