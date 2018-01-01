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У Шацьку змагалися юні гумористи

У Шацьку змагалися юні гумористи
У Шацьку відбувся конкурс «Посміхнемось щиро Вишні».

Про це йдеться на сайті Шацького будинку дитячої та юнацької творчості.

17 жовтня талановиті декламатори району змагалися в конкурсі «Посміхнемось щиро Вишні», який відбувся в Шацькому Будинку дитячої та юнацької творчості.

Учнівська молодь через творчість відомого гумориста Остапа Вишні демонструвала власні здібності та популяризувала жанр художнього читання.

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Теги: діти, конкурс
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