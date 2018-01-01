У Шацьку змагалися юні гумористи
Сьогодні, 11:16
У Шацьку відбувся конкурс «Посміхнемось щиро Вишні».
Про це йдеться на сайті Шацького будинку дитячої та юнацької творчості.
17 жовтня талановиті декламатори району змагалися в конкурсі «Посміхнемось щиро Вишні», який відбувся в Шацькому Будинку дитячої та юнацької творчості.
Учнівська молодь через творчість відомого гумориста Остапа Вишні демонструвала власні здібності та популяризувала жанр художнього читання.
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Про це йдеться на сайті Шацького будинку дитячої та юнацької творчості.
17 жовтня талановиті декламатори району змагалися в конкурсі «Посміхнемось щиро Вишні», який відбувся в Шацькому Будинку дитячої та юнацької творчості.
Учнівська молодь через творчість відомого гумориста Остапа Вишні демонструвала власні здібності та популяризувала жанр художнього читання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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