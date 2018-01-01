У луцькому ЦНАПі можна оформити пенсію

У Луцьку в ЦНАПі можна отримати посвідчення і оформити пенсію.Про це інформують на сторінці установи у Facebook.При досягненні пенсійного віку, у ЦНАПі можна:- отримати відомості з Луцького міського трудового архіву для оформлення (перерахунку пенсії);- отримати перелік документів необхідних для призначення (перерахунку) пенсії;- подати документи для проведення попередньої правової оцінки права особи на призначення (перерахунку) пенсії;- отримати пенсійне посвідчення;- подати заяву та документи щодо виплати пенсії за довіреністю, переведення виплати пенсії за новим місцем проживання, зміни способу виплати пенсії, поновлення виплати пенсії, встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною.