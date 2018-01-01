У луцькому ЦНАПі можна оформити пенсію
Сьогодні, 11:19
У Луцьку в ЦНАПі можна отримати посвідчення і оформити пенсію.
Про це інформують на сторінці установи у Facebook.
При досягненні пенсійного віку, у ЦНАПі можна:
- отримати відомості з Луцького міського трудового архіву для оформлення (перерахунку пенсії);
- отримати перелік документів необхідних для призначення (перерахунку) пенсії;
- подати документи для проведення попередньої правової оцінки права особи на призначення (перерахунку) пенсії;
- отримати пенсійне посвідчення;
- подати заяву та документи щодо виплати пенсії за довіреністю, переведення виплати пенсії за новим місцем проживання, зміни способу виплати пенсії, поновлення виплати пенсії, встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною.
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Про це інформують на сторінці установи у Facebook.
При досягненні пенсійного віку, у ЦНАПі можна:
- отримати відомості з Луцького міського трудового архіву для оформлення (перерахунку пенсії);
- отримати перелік документів необхідних для призначення (перерахунку) пенсії;
- подати документи для проведення попередньої правової оцінки права особи на призначення (перерахунку) пенсії;
- отримати пенсійне посвідчення;
- подати заяву та документи щодо виплати пенсії за довіреністю, переведення виплати пенсії за новим місцем проживання, зміни способу виплати пенсії, поновлення виплати пенсії, встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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