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У луцькому ЦНАПі можна оформити пенсію

У луцькому ЦНАПі можна оформити пенсію
У Луцьку в ЦНАПі можна отримати посвідчення і оформити пенсію.

Про це інформують на сторінці установи у Facebook.

При досягненні пенсійного віку, у ЦНАПі можна:

- отримати відомості з Луцького міського трудового архіву для оформлення (перерахунку пенсії);
- отримати перелік документів необхідних для призначення (перерахунку) пенсії;
- подати документи для проведення попередньої правової оцінки права особи на призначення (перерахунку) пенсії;
- отримати пенсійне посвідчення;
- подати заяву та документи щодо виплати пенсії за довіреністю, переведення виплати пенсії за новим місцем проживання, зміни способу виплати пенсії, поновлення виплати пенсії, встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною.

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Теги: Луцьк, ЦНАП
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