Волинянка – серед кращих держслужбовців України





Тому ті, хто належить до цієї когорти, повинні бути надзвичайно відповідальними, уважними, старанно виконувати доручені їм посадові обов’язки, грамотно знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, вміти знайти підхід, проникнутися долею громадян, які шукають в них допомоги та підтримки. А ще, безперечно, мати гарний управлінський хист, - пише газета



Усіма переліченими якостями володіє завідувач сектору з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату Камінь-Каширської районної державної адміністрації Наталія Шуйчик.



Нещодавно Наталія гідно підтвердила свій фаховий рівень, здобувши почесне друге місце у номінації “Кращий керівник” на Всеукраїнському конкурсі “Кращий державний службовець”, учасниками котрого стали працівники Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, а також інших державних органів країни.

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