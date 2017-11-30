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Волинянка – серед кращих держслужбовців України

Волинянка – серед кращих держслужбовців України
Державна служба не терпить помилок, бо за кожною хибою стоять люди, їх добробут, щасливе життя.

Тому ті, хто належить до цієї когорти, повинні бути надзвичайно відповідальними, уважними, старанно виконувати доручені їм посадові обов’язки, грамотно знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, вміти знайти підхід, проникнутися долею громадян, які шукають в них допомоги та підтримки. А ще, безперечно, мати гарний управлінський хист, - пише газета Полісся.

Усіма переліченими якостями володіє завідувач сектору з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату Камінь-Каширської районної державної адміністрації Наталія Шуйчик.

Нещодавно Наталія гідно підтвердила свій фаховий рівень, здобувши почесне друге місце у номінації “Кращий керівник” на Всеукраїнському конкурсі “Кращий державний службовець”, учасниками котрого стали працівники Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, а також інших державних органів країни.

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Теги: державна служба, перемога, конкурс
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