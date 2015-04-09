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У центрі Луцька висаджують канадські липи. ФОТО

У центрі Луцька висаджують канадські липи. ФОТО
У Луцьку на вулиці Винниченка висаджують нові дерева.

Про це йдеться на сторінці заступника луцького мера Григорія Недопада у Facebook.

"Висаджуємо нові деревця по пр. Винниченка - 20 канадських лип прикрасять вулицю, яка набуває європейського вигляду завдяки ремонту та облаштуванню сучасною якісною бруківкою", - йдеться у дописі.

У центрі Луцька висаджують канадські липи. ФОТО
У центрі Луцька висаджують канадські липи. ФОТО
У центрі Луцька висаджують канадські липи. ФОТО

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Теги: благоустрій, дерева, ВИнниченка
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