У центрі Луцька висаджують канадські липи. ФОТО
Сьогодні, 11:41
У Луцьку на вулиці Винниченка висаджують нові дерева.
Про це йдеться на сторінці заступника луцького мера Григорія Недопада у Facebook.
"Висаджуємо нові деревця по пр. Винниченка - 20 канадських лип прикрасять вулицю, яка набуває європейського вигляду завдяки ремонту та облаштуванню сучасною якісною бруківкою", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці заступника луцького мера Григорія Недопада у Facebook.
"Висаджуємо нові деревця по пр. Винниченка - 20 канадських лип прикрасять вулицю, яка набуває європейського вигляду завдяки ремонту та облаштуванню сучасною якісною бруківкою", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Полтавщині облили нечистотами відомого журналіста
Сьогодні, 11:47
У центрі Луцька висаджують канадські липи. ФОТО
Сьогодні, 11:41
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Сьогодні, 11:38
Волинянка – серед кращих держслужбовців України
Сьогодні, 11:23