У центрі Луцька висаджують канадські липи. ФОТО





Про це йдеться на сторінці заступника луцького мера Григорія Недопада у Facebook.



"Висаджуємо нові деревця по пр. Винниченка - 20 канадських лип прикрасять вулицю, яка набуває європейського вигляду завдяки ремонту та облаштуванню сучасною якісною бруківкою", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Винниченка висаджують нові дерева.Про це йдеться на сторінці заступника луцького мерау Facebook."Висаджуємо нові деревця по пр. Винниченка - 20 канадських лип прикрасять вулицю, яка набуває європейського вигляду завдяки ремонту та облаштуванню сучасною якісною бруківкою", - йдеться у дописі.

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