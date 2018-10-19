На Полтавщині облили нечистотами відомого журналіста
Сьогодні, 11:47
У Полтавській області невідомі облили нечистотами журналіста Дмитра Гнапа.
Про це він написав у Facebooк,- пише Українська правда.
"Чудовий ранок, друзі. Сесія Полтавської облради зустрічає нас тітушками та відром нечистот. Депутати забарикадувалися в середині і збираються продовжити дерибан газових родовищ. Намагаємося пройти до зали засідань, щоб завадити мерзотникам красти", – зазначив Гнап.
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Про це він написав у Facebooк,- пише Українська правда.
"Чудовий ранок, друзі. Сесія Полтавської облради зустрічає нас тітушками та відром нечистот. Депутати забарикадувалися в середині і збираються продовжити дерибан газових родовищ. Намагаємося пройти до зали засідань, щоб завадити мерзотникам красти", – зазначив Гнап.
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