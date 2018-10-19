На Полтавщині облили нечистотами відомого журналіста

Дмитра Гнапа.



Про це він написав у Facebooк,- пише



"Чудовий ранок, друзі. Сесія Полтавської облради зустрічає нас тітушками та відром нечистот. Депутати забарикадувалися в середині і збираються продовжити дерибан газових родовищ. Намагаємося пройти до зали засідань, щоб завадити мерзотникам красти", – зазначив Гнап.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Полтавській області невідомі облили нечистотами журналістаПро це він написав у Facebooк,- пише Українська правда "Чудовий ранок, друзі. Сесія Полтавської облради зустрічає нас тітушками та відром нечистот. Депутати забарикадувалися в середині і збираються продовжити дерибан газових родовищ. Намагаємося пройти до зали засідань, щоб завадити мерзотникам красти", – зазначив Гнап.

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