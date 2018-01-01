вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У двір волинянина заліз голий неадекват і ховався за деревом. ФОТО

У двір волинянина заліз голий неадекват і ховався за деревом. ФОТО
У Ковелі затримали неадекватного голого чоловіка.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

У ніч на 19 жовтня, близько 3 години ночі, до екіпажу ковельських патрульних звернувся стурбований чоловік та повідомив, що в його дворі перебуває оголена особа, яка поводиться неадекватно.

Неподалік інспектори справді помітили чоловіка, який ховався за деревом і був повністю голим.

Він викрикував незрозумілі слова та був налаштований агресивно, відмовився виконувати законні вимоги поліцейських і навіть в якийсь момент хотів завдати удару шматком шиферу.

Полісмени втихомирили агресора за допомогою кайданків, після чого доставили у міську лікарню.

Під дією яких засобів перебувала особа та чому так поводилась, - встановлює слідчо-оперативна група.

У двір волинянина заліз голий неадекват і ховався за деревом. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: неадекват, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
От якого х*ра в лікарню....???
Відповісти
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Львівщині п'яний чоловік гранатою підірвав фонтан
Сьогодні, 12:17
Через Ягодин намагалися незаконно вивезти дрова
Сьогодні, 11:52
У двір волинянина заліз голий неадекват і ховався за деревом. ФОТО
Сьогодні, 11:49
На Полтавщині облили нечистотами відомого журналіста
Сьогодні, 11:47
У центрі Луцька висаджують канадські липи. ФОТО
Сьогодні, 11:41
Схожі новини
Конфліктував з матір'ю, чіплявся до інспектора і гриз лавку: у Ковелі вгамували неадеквата Конфліктував з матір'ю, чіплявся до інспектора і гриз лавку: у Ковелі вгамували неадеквата
10 серпень, 13:11
На Волині старенького велосипедиста збило елітне авто На Волині старенького велосипедиста збило елітне авто
Сьогодні, 12:37
У Ковелі розпочався опалювальний сезон У Ковелі розпочався опалювальний сезон
Сьогодні, 10:01
У Ковелі побудують майданчики для роздільного сміття У Ковелі побудують майданчики для роздільного сміття
18 жовтень, 18:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зірка з Луцька MONATIK презентував новий хіт. ВІДЕО
Сьогодні, 12:51
 0
У Луцьку в двох аваріях постраждали жінки
Сьогодні, 12:38
 0
На Волині старенького велосипедиста збило елітне авто
Сьогодні, 12:37
 0
Надійні вхідні двері – у новому фірмовому магазині «Сталь-М» в Луцьку*
Сьогодні, 12:19
 0
Горобина в замку і одинокий припутень: погляд луцького фотомайстра
Сьогодні, 12:18
 0
Медіа
відео
1/8