У двір волинянина заліз голий неадекват і ховався за деревом. ФОТО
Сьогодні, 11:49
У Ковелі затримали неадекватного голого чоловіка.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
У ніч на 19 жовтня, близько 3 години ночі, до екіпажу ковельських патрульних звернувся стурбований чоловік та повідомив, що в його дворі перебуває оголена особа, яка поводиться неадекватно.
Неподалік інспектори справді помітили чоловіка, який ховався за деревом і був повністю голим.
Він викрикував незрозумілі слова та був налаштований агресивно, відмовився виконувати законні вимоги поліцейських і навіть в якийсь момент хотів завдати удару шматком шиферу.
Полісмени втихомирили агресора за допомогою кайданків, після чого доставили у міську лікарню.
Під дією яких засобів перебувала особа та чому так поводилась, - встановлює слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
У ніч на 19 жовтня, близько 3 години ночі, до екіпажу ковельських патрульних звернувся стурбований чоловік та повідомив, що в його дворі перебуває оголена особа, яка поводиться неадекватно.
Неподалік інспектори справді помітили чоловіка, який ховався за деревом і був повністю голим.
Він викрикував незрозумілі слова та був налаштований агресивно, відмовився виконувати законні вимоги поліцейських і навіть в якийсь момент хотів завдати удару шматком шиферу.
Полісмени втихомирили агресора за допомогою кайданків, після чого доставили у міську лікарню.
Під дією яких засобів перебувала особа та чому так поводилась, - встановлює слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
От якого х*ра в лікарню....???
Останні новини
На Львівщині п'яний чоловік гранатою підірвав фонтан
Сьогодні, 12:17
Через Ягодин намагалися незаконно вивезти дрова
Сьогодні, 11:52
У двір волинянина заліз голий неадекват і ховався за деревом. ФОТО
Сьогодні, 11:49
На Полтавщині облили нечистотами відомого журналіста
Сьогодні, 11:47
У центрі Луцька висаджують канадські липи. ФОТО
Сьогодні, 11:41