У двір волинянина заліз голий неадекват і ховався за деревом. ФОТО

У Ковелі затримали неадекватного голого чоловіка.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.У ніч на 19 жовтня, близько 3 години ночі, до екіпажу ковельських патрульних звернувся стурбований чоловік та повідомив, що в його дворі перебуває оголена особа, яка поводиться неадекватно.Неподалік інспектори справді помітили чоловіка, який ховався за деревом і був повністю голим.Він викрикував незрозумілі слова та був налаштований агресивно, відмовився виконувати законні вимоги поліцейських і навіть в якийсь момент хотів завдати удару шматком шиферу.Полісмени втихомирили агресора за допомогою кайданків, після чого доставили у міську лікарню.Під дією яких засобів перебувала особа та чому так поводилась, - встановлює слідчо-оперативна група.