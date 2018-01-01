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Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*

Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Місцевий виробник хлібобулочних і кондитерських виробів ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ», оригінально привітав своїх працівників із професійним святом – замість затяжних урочистостей тут ось уже кілька років влаштовують неформальне свято із фуршетом, подяками та міні-концертом.

Святкували День працівників харчової промисловості на підприємстві 19 жовтня.

Свято ще з 1995 року відзначають на державному рівні. Навіть у переддень свята на «ТЕРЕМНО ХЛІБ» не зупиняється технологічний процес, тож на неформальні урочистості прийшло чимало людей. Загалом же у колективі підприємства працює понад 600 працівників.

Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*


Керівник одного з відділів ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Віктор Зомбер зауважив, що на підприємстві такі святкування відбуваються кожного року.

«Звісно, за традицією ми відзначаємо кращих працівників, які протягом року проявили відданість справі і які здійснили заходи для покращення технологічного процесу, для створення кращих зразків продукції, тобто якимось чином зробили особистий внесок у розвиток підприємства. Тому їх ми за традицією нагороджуємо – в основному це грамоти та подяки, дружні обійми ну і невеликі грошові винагороди», - розповів Віктор Зомбер.

Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*


На площі перед підприємством облаштували гарну тематичну фотозону, працівники отримали брендовані повітряні кульки, для них звучала приємна музика. Тож працівники зручно вмостилися на імпровізованих лавочках та спілкувалися між собою. Укладальник хлібобулочних виробів Галина Тарабарова розповіла, що працює на «Теремно Хліб» уже 15 років.

Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*


«Робота подобається, і колектив хороший, і зарплату виплачують. Я працюю дві ночі, а три дні маю вдома, це нормальний режим», - розповіла жінка. За її словами, святкують та нагороджують людей дійсно щороку, і такі свята для працівників - гарний привід зустрітися із колективом у неформальній обстановці. Її колега Катерина Тимофіюк працює на підприємстві ось уже 18 років, та відзначає, що тут надзвичайний колектив.

Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*


«Спочатку я була укладальником в хлібобулочному цеху, зараз – пекар. Це фізично складна робота, але треба працювати. У нас 11 людей в бригаді. В нас дуже хороша молода бригадирка… Після роботи вдома вже не печу хліба, але всі люблять саме наш, теремнівський», - поділилася жінка.

Тим часом від імені Голови правління Зомбер Віктор Леонідович привітав працівників ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» із прийдешнім святом. Він відзначив, що саме вони – основна сила змін та досягнень підприємства.

Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*


«Команда «Теремно Хліб» ставить собі завдання досягти результатів на трьох основних напрямках діяльності. Це, в першу чергу, забезпечення гідних умов праці для людей, модернізація технологічного обладнання та забезпечення високих вимог споживача щодо якості, розмаїття та доступності виготовленої продукції», - мовив Віктор Леонідович. Також він побажав миру у домівках та серцях, а опісля привітав кращих працівників підприємства. Подяки для машиністів тістомісильних машин, пекарів, слюсарів, вантажників, бухгалтерів та товарознавців їхні колеги вітали гучними оплесками.

Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*


Далі дійство «розбавили» емоційним міні-концертом від студентів Волинського коледжу культури та мистецтв імені Стравінського. Вони подарували слухачам вокальні номери та порадували надзвичайно вправною грою на гітарі, баяні та акордеоні. Завершилося дійство солодким фуршетом.

Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*

Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*

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Теги: Теремно Хліб, Віктор Зомбер, свято
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