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На Львівщині п'яний чоловік гранатою підірвав фонтан

На Львівщині п'яний чоловік гранатою підірвав фонтан
У місті Бібрка місцевий мешканець напідпитку підірвав фонтан гранатою.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Інцидент трапився 18 жовтня. Близько 18:20 у місті на площі невідомий чоловік кинув у фонтан вибуховий пристрій, внаслідок чого частково зруйнував його.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 41-річний місцевий мешканець, котрий перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Проводиться досудове розслідування, призначено ряд експертиз. Попередньо встановлено, що фонтан був пошкоджений внаслідок вибуху гранати РГД-5.






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Теги: граната, фонтан
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