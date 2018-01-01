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Горобина в замку і одинокий припутень: погляд луцького фотомайстра

Горобина в замку і одинокий припутень: погляд луцького фотомайстра
У мережі з'явилися неймовірні осінні світлини Луцького замку.

Їх зробив і оприлюднив на своїй сторінці у Facebook місцевий фотограф Віктор Чухрай.

"Доброго ранку, Луцьк. Горобини у замку - вони стали кормовою базою для одинокого пташеняти припутня, що чомусь лишилось з другого виводку...Решта - вже давно відлетіли. Куди йому бідаці тепер діватись перед зимою?" - пише фотограф.

Горобина в замку і одинокий припутень: погляд луцького фотомайстра
Горобина в замку і одинокий припутень: погляд луцького фотомайстра
Горобина в замку і одинокий припутень: погляд луцького фотомайстра
Горобина в замку і одинокий припутень: погляд луцького фотомайстра
Горобина в замку і одинокий припутень: погляд луцького фотомайстра
Горобина в замку і одинокий припутень: погляд луцького фотомайстра

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Теги: фото, Віктор Чухрай
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