Горобина в замку і одинокий припутень: погляд луцького фотомайстра
Сьогодні, 12:18
У мережі з'явилися неймовірні осінні світлини Луцького замку.
Їх зробив і оприлюднив на своїй сторінці у Facebook місцевий фотограф Віктор Чухрай.
"Доброго ранку, Луцьк. Горобини у замку - вони стали кормовою базою для одинокого пташеняти припутня, що чомусь лишилось з другого виводку...Решта - вже давно відлетіли. Куди йому бідаці тепер діватись перед зимою?" - пише фотограф.
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Їх зробив і оприлюднив на своїй сторінці у Facebook місцевий фотограф Віктор Чухрай.
"Доброго ранку, Луцьк. Горобини у замку - вони стали кормовою базою для одинокого пташеняти припутня, що чомусь лишилось з другого виводку...Решта - вже давно відлетіли. Куди йому бідаці тепер діватись перед зимою?" - пише фотограф.
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