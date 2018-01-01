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У Луцьку в двох аваріях постраждали жінки

У Луцьку в двох аваріях постраждали жінки
У Луцьку в результаті двох ДТП постраждало двоє жінок. Одну потерпілу, 57-річну лучанку, госпіталізували.

Інциденти трапились у четвер, 18 жовтня, - інформує ГУНП у Волинській області.

За усіма фактами автопригод слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

До слова, з 8 жовтня поліція використовує на дорогах прилади вимірювання швидкості «TruCam». Спеціальні пристрої поліцейські застосовують в місцях концентрації ДТП, на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного та національного значення.


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Теги: аварія, Луцьк
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