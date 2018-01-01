У Луцьку в двох аваріях постраждали жінки





Інциденти трапились у четвер, 18 жовтня, - інформує ГУНП у Волинській області.



За усіма фактами автопригод слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



До слова, з 8 жовтня поліція використовує на дорогах прилади вимірювання швидкості «TruCam». Спеціальні пристрої поліцейські застосовують в місцях концентрації ДТП, на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного та національного значення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в результаті двох ДТП постраждало двоє жінок. Одну потерпілу, 57-річну лучанку, госпіталізували.Інциденти трапились у четвер, 18 жовтня, - інформує ГУНП у Волинській області.За усіма фактами автопригод слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.До слова, з 8 жовтня поліція використовує на дорогах прилади вимірювання швидкості «TruCam». Спеціальні пристрої поліцейські застосовують в місцях концентрації ДТП, на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного та національного значення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію