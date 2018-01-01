Зірка з Луцька MONATIK презентував новий хіт. ВІДЕО
Сьогодні, 12:51
Відбулася прем'єра нової пісні мультиартиста, який родом з Луцька.
Український мультиартист Monatik випустив новий сингл зі свого третього альбому, - пише ТСН.
На You-Tube сторінці виконавця відбулася прем'єра композиції "Зашивает душу", яку супроводжує lyric video.
Як зізнався сам Monatik, пісня "Зашивает душу" була створена з коханням і ритмом:
"Композиція "Зашивает душу" провокує на добрі спогади або, що ще краще, на їхнє створення! Перевірили на собі: працює! Качай і качай. Нехай душа буде цілою і неушкодженою і дах на місці. Made with love and rhythm", - прокоментував артист.
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Український мультиартист Monatik випустив новий сингл зі свого третього альбому, - пише ТСН.
На You-Tube сторінці виконавця відбулася прем'єра композиції "Зашивает душу", яку супроводжує lyric video.
Як зізнався сам Monatik, пісня "Зашивает душу" була створена з коханням і ритмом:
"Композиція "Зашивает душу" провокує на добрі спогади або, що ще краще, на їхнє створення! Перевірили на собі: працює! Качай і качай. Нехай душа буде цілою і неушкодженою і дах на місці. Made with love and rhythm", - прокоментував артист.
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Коментарі 2
Люблю коли полішуки пают па рускі. Так трогатєльно...
Херня на посном масле
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