Зірка з Луцька MONATIK презентував новий хіт. ВІДЕО





Український мультиартист Monatik випустив новий сингл зі свого третього альбому, - пише



На You-Tube сторінці виконавця відбулася прем'єра композиції "Зашивает душу", яку супроводжує lyric video.







Як зізнався сам Monatik, пісня "Зашивает душу" була створена з коханням і ритмом:



"Композиція "Зашивает душу" провокує на добрі спогади або, що ще краще, на їхнє створення! Перевірили на собі: працює! Качай і качай. Нехай душа буде цілою і неушкодженою і дах на місці. Made with love and rhythm", - прокоментував артист.





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