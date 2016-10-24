Лучанину, який вчинив розбійний напад на кредитну установу, «світить» 7 років тюрми





Нагадаємо, 18 жовтня, в Луцьку зловмисник у медичній масці, погрожуючи пістолет, здійснив розбійний напад на фінансову установу, - інформує ГУНП у Волинській області.



Заволодівши сумою в понад 10 тис. грн., чоловік намагався втекти з місця події. Зловмисника затримали небайдужі громадяни та викликали поліцію.



Правоохоронці встановили особу правопорушника, ним виявився 45-річний місцевий мешканець. Поліція затримала зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання, викрадені ним гроші вилучили.



Досудове розслідування триває.Правопорушнику загрожує покарання до семи років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція повідомила про підозру 45-річному лучанину, який намагався пограбувати "ШвидкоГроші" Нагадаємо, 18 жовтня, в Луцьку зловмисник у медичній масці, погрожуючи пістолет, здійснив розбійний напад на фінансову установу, - інформує ГУНП у Волинській області.Заволодівши сумою в понад 10 тис. грн., чоловік намагався втекти з місця події. Зловмисника затримали небайдужі громадяни та викликали поліцію.Правоохоронці встановили особу правопорушника, ним виявився 45-річний місцевий мешканець. Поліція затримала зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання, викрадені ним гроші вилучили.Досудове розслідування триває.Правопорушнику загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

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