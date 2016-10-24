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Лучанину, який вчинив розбійний напад на кредитну установу, «світить» 7 років тюрми

Лучанину, який вчинив розбійний напад на кредитну установу, «світить» 7 років тюрми
Поліція повідомила про підозру 45-річному лучанину, який намагався пограбувати "ШвидкоГроші".

Нагадаємо, 18 жовтня, в Луцьку зловмисник у медичній масці, погрожуючи пістолет, здійснив розбійний напад на фінансову установу, - інформує ГУНП у Волинській області.

Заволодівши сумою в понад 10 тис. грн., чоловік намагався втекти з місця події. Зловмисника затримали небайдужі громадяни та викликали поліцію.

Правоохоронці встановили особу правопорушника, ним виявився 45-річний місцевий мешканець. Поліція затримала зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання, викрадені ним гроші вилучили.

Досудове розслідування триває.Правопорушнику загрожує покарання до семи років позбавлення волі.


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Теги: пограбування, Луцьк, поліція, пістолет, зброя
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