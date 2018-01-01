«O.Torvald» привітав з днем народження сина волинського Героя. ВІДЕО
Сьогодні, 13:18
Соліст гурту O.Torvald Євген Галич разом з іншими учасниками гурту записали відео, у якому привітали з днем народження сина волинського Героя Сергія Шишолика.
Відео опублікували у Facebook-спільноті «Діти Небесного Легіону».
Нагадаємо, раніше Інформаційне агентство ВолиньPost публікувало інформацію про Сергія Шишолика. Він є наймолодшим сином Василя Шишолика, бійця 59-тої окремої мотопіхотної бригади, який трагічно загинув 15 лютого 2016 року в районі с.Бахмутське, Бахмутського р-ну Донецької області.
«Фронтмен групи O. Torvald (Євген Галич) передає вітання Сергію Шишолику в його День народження!!! Дякуємо всім причетним до сюрпризу для нашого іменинника!» – йдеться у дописі адміністратора групи.
«Сєрьожа, привіт! Мене звуть Женя Галич, я з групи O.Torvald, і ми тут з чуваками і з деякими дівчатами хочемо привітати тебе з днем народження, друже!
Нехай все, що ти задумав в музичному плані, і не тільки, вдається. Я бажаю тобі здоров'я, будь щасливим, і нехай все буде класно. З днем народження!» – йдеться у відео-ролику.
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Відео опублікували у Facebook-спільноті «Діти Небесного Легіону».
Нагадаємо, раніше Інформаційне агентство ВолиньPost публікувало інформацію про Сергія Шишолика. Він є наймолодшим сином Василя Шишолика, бійця 59-тої окремої мотопіхотної бригади, який трагічно загинув 15 лютого 2016 року в районі с.Бахмутське, Бахмутського р-ну Донецької області.
«Фронтмен групи O. Torvald (Євген Галич) передає вітання Сергію Шишолику в його День народження!!! Дякуємо всім причетним до сюрпризу для нашого іменинника!» – йдеться у дописі адміністратора групи.
«Сєрьожа, привіт! Мене звуть Женя Галич, я з групи O.Torvald, і ми тут з чуваками і з деякими дівчатами хочемо привітати тебе з днем народження, друже!
Нехай все, що ти задумав в музичному плані, і не тільки, вдається. Я бажаю тобі здоров'я, будь щасливим, і нехай все буде класно. З днем народження!» – йдеться у відео-ролику.
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