«O.Torvald» привітав з днем народження сина волинського Героя. ВІДЕО

Соліст гурту O.Torvaldразом з іншими учасниками гурту записали відео, у якому привітали з днем народження сина волинського ГерояВідео опублікували у Facebook-спільноті «Діти Небесного Легіону».Нагадаємо, раніше. Він є наймолодшим сином, бійця 59-тої окремої мотопіхотної бригади, який трагічно загинув 15 лютого 2016 року в районі с.Бахмутське, Бахмутського р-ну Донецької області.«Фронтмен групи O. Torvald (Євген Галич) передає вітання Сергію Шишолику в його День народження!!! Дякуємо всім причетним до сюрпризу для нашого іменинника!» – йдеться у дописі адміністратора групи.«Сєрьожа, привіт! Мене звуть Женя Галич, я з групи O.Torvald, і ми тут з чуваками і з деякими дівчатами хочемо привітати тебе з днем народження, друже!Нехай все, що ти задумав в музичному плані, і не тільки, вдається. Я бажаю тобі здоров'я, будь щасливим, і нехай все буде класно. З днем народження!» – йдеться у відео-ролику.