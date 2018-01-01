вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька безкоштовно обстежують всіх охочих

У центрі Луцька безкоштовно обстежують всіх охочих
У центрі Луцька сьогодні, 19 жовтня, до Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози провели безкоштовну медичну акцію.

Про це інформує Управління охорони здоров'я Луцької міської ради у facebook.

Начальник управління охорони здоров’я Луцької міської ради Микола Якимчук наголосив на тому, що на жаль, лучанки нехтують своїм здоров’ям, знаходять тисячу причин, щоб не піти до лікаря. Хоча жінкам після 40 років треба регулярно раз на два роки проходити мамографічне обстеження грудей, а після 50 років такі огляди мають бути щорічними.

Поряд з пересувним мамографом КЗ "Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІД" спільно із ВОБФ "ШАНС" проводять тестування на ВІЛ-інфекцію та Гепатит С.

Лікарі та фельдшери обстежували рівень цукру крові та вимірювали тиск всім охочим.
У центрі Луцька безкоштовно обстежують всіх охочих
У центрі Луцька безкоштовно обстежують всіх охочих
У центрі Луцька безкоштовно обстежують всіх охочих
У центрі Луцька безкоштовно обстежують всіх охочих
У центрі Луцька безкоштовно обстежують всіх охочих
У центрі Луцька безкоштовно обстежують всіх охочих
У центрі Луцька безкоштовно обстежують всіх охочих

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, обстеження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У гіпермаркеті «Там Там» – знижки. ФОТО*
Сьогодні, 14:00
У Києві чоловік стрибнув з 24-поверхового будинку
Сьогодні, 13:53
У центрі Луцька безкоштовно обстежують всіх охочих
Сьогодні, 13:30
«O.Torvald» привітав з днем народження сина волинського Героя. ВІДЕО
Сьогодні, 13:18
Лучанину, який вчинив розбійний напад на кредитну установу, «світить» 7 років тюрми
Сьогодні, 13:16
Схожі новини
У Луцьку обстежували жінок на рак: повідомили результати. ФОТО У Луцьку обстежували жінок на рак: повідомили результати. ФОТО
01 жовтень, 13:45
У центрі Луцька медики безкоштовно обстежують людей У центрі Луцька медики безкоштовно обстежують людей
28 вересень, 11:55
Лучанин скаржиться на погане освітлення однієї із вулиць Лучанин скаржиться на погане освітлення однієї із вулиць
Сьогодні, 14:10
Лучанину, який вчинив розбійний напад на кредитну установу, «світить» 7 років тюрми Лучанину, який вчинив розбійний напад на кредитну установу, «світить» 7 років тюрми
Сьогодні, 13:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У 25-річного волинянина знайшли наркотики
Сьогодні, 14:17
 0
Лучанин скаржиться на погане освітлення однієї із вулиць
Сьогодні, 14:10
 0
У гіпермаркеті «Там Там» – знижки. ФОТО*
Сьогодні, 14:00
 0
У Києві чоловік стрибнув з 24-поверхового будинку
Сьогодні, 13:53
 0
У центрі Луцька безкоштовно обстежують всіх охочих
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8