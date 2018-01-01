У центрі Луцька безкоштовно обстежують всіх охочих





Про це інформує Управління охорони здоров'я Луцької міської ради у



Начальник управління охорони здоров’я Луцької міської ради Микола Якимчук наголосив на тому, що на жаль, лучанки нехтують своїм здоров’ям, знаходять тисячу причин, щоб не піти до лікаря. Хоча жінкам після 40 років треба регулярно раз на два роки проходити мамографічне обстеження грудей, а після 50 років такі огляди мають бути щорічними.



Поряд з пересувним мамографом КЗ "Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІД" спільно із ВОБФ "ШАНС" проводять тестування на ВІЛ-інфекцію та Гепатит С.



Лікарі та фельдшери обстежували рівень цукру крові та вимірювали тиск всім охочим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька сьогодні, 19 жовтня, до Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози провели безкоштовну медичну акцію.Про це інформує Управління охорони здоров'я Луцької міської ради у facebook Начальник управління охорони здоров’я Луцької міської радинаголосив на тому, що на жаль, лучанки нехтують своїм здоров’ям, знаходять тисячу причин, щоб не піти до лікаря. Хоча жінкам після 40 років треба регулярно раз на два роки проходити мамографічне обстеження грудей, а після 50 років такі огляди мають бути щорічними.Поряд з пересувним мамографом КЗ "Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІД" спільно із ВОБФ "ШАНС" проводять тестування на ВІЛ-інфекцію та Гепатит С.Лікарі та фельдшери обстежували рівень цукру крові та вимірювали тиск всім охочим.

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