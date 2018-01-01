Громада поблизу Луцька придбала новий сміттєвоз
Сьогодні, 05:34
Для потреб Боратинської громади за кошти місцевого бюджету придбали новий сміттєвоз.
Сучасна спецтехніка призначена для механізованого збору, ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження твердих побутових відходів, - інформує Боратинська сільська рада.
Загалом потужність автомобіля розрахована на 18 кубічних метрів пресованого сміття.
Придбання нового сміттєвоза допоможе налагодити ефективну систему поводження з твердими побутовими відходами, сприятиме покращенню санітарно-екологічного стану на території Боратинської громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сучасна спецтехніка призначена для механізованого збору, ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження твердих побутових відходів, - інформує Боратинська сільська рада.
Загалом потужність автомобіля розрахована на 18 кубічних метрів пресованого сміття.
Придбання нового сміттєвоза допоможе налагодити ефективну систему поводження з твердими побутовими відходами, сприятиме покращенню санітарно-екологічного стану на території Боратинської громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Громада поблизу Луцька придбала новий сміттєвоз
Сьогодні, 05:34
У Володимирі з’явилася біло-червона «зебра»
Сьогодні, 04:22
Побив і залишив на дорозі: у Києві чоловіка переїхала маршрутка
Сьогодні, 03:15
Керівник Нацгвардії перевірив військову частину в Луцьку
Сьогодні, 01:31
Показали люксові вагони потяга Луцьк-Київ
Сьогодні, 00:16