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Громада поблизу Луцька придбала новий сміттєвоз

Громада поблизу Луцька придбала новий сміттєвоз
Для потреб Боратинської громади за кошти місцевого бюджету придбали новий сміттєвоз.

Сучасна спецтехніка призначена для механізованого збору, ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження твердих побутових відходів, - інформує Боратинська сільська рада.

Загалом потужність автомобіля розрахована на 18 кубічних метрів пресованого сміття.

Придбання нового сміттєвоза допоможе налагодити ефективну систему поводження з твердими побутовими відходами, сприятиме покращенню санітарно-екологічного стану на території Боратинської громади.
Громада поблизу Луцька придбала новий сміттєвоз
Громада поблизу Луцька придбала новий сміттєвоз

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Теги: сміттєвоз, Боратин
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