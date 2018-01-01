Громада поблизу Луцька придбала новий сміттєвоз





Сучасна спецтехніка призначена для механізованого збору, ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження твердих побутових відходів, - інформує Боратинська сільська рада.



Загалом потужність автомобіля розрахована на 18 кубічних метрів пресованого сміття.



Придбання нового сміттєвоза допоможе налагодити ефективну систему поводження з твердими побутовими відходами, сприятиме покращенню санітарно-екологічного стану на території Боратинської громади.



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