вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин скаржиться на погане освітлення однієї із вулиць

Лучанин скаржиться на погане освітлення однієї із вулиць
У Луцьку частина вулиці Кравчука недостатньо освітлюється ввечері та вночі.

Про це Віталій Сенюк написав на порталі Відкрите місто.

«Частина вул. Кравчука в р-ні ТРЦ "Слон" ("Сільпо") є зовсім не освітленою та без ліхтарів, а там діти повертаються зі школи з 2-ї зміни», – пише лучанин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: освітлення, Луцьк, проблема, Кравчука
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У 25-річного волинянина знайшли наркотики
Сьогодні, 14:17
Лучанин скаржиться на погане освітлення однієї із вулиць
Сьогодні, 14:10
У гіпермаркеті «Там Там» – знижки. ФОТО*
Сьогодні, 14:00
У Києві чоловік стрибнув з 24-поверхового будинку
Сьогодні, 13:53
У центрі Луцька безкоштовно обстежують всіх охочих
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
На луцькій вулиці вночі – цілковита темрява. ФОТО На луцькій вулиці вночі – цілковита темрява. ФОТО
30 вересень, 12:58
У Луцьку можуть зникнути маршрутки №3 та №47 У Луцьку можуть зникнути маршрутки №3 та №47
17 жовтень, 10:33
У Луцьку через аварію – заблокований рух вулицею У Луцьку через аварію – заблокований рух вулицею
11 жовтень, 15:26
У луцькому будинку декілька днів немає води У луцькому будинку декілька днів немає води
09 жовтень, 15:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У 25-річного волинянина знайшли наркотики
Сьогодні, 14:17
 0
Лучанин скаржиться на погане освітлення однієї із вулиць
Сьогодні, 14:10
 0
У гіпермаркеті «Там Там» – знижки. ФОТО*
Сьогодні, 14:00
 0
У Києві чоловік стрибнув з 24-поверхового будинку
Сьогодні, 13:53
 0
У центрі Луцька безкоштовно обстежують всіх охочих
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8