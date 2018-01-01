Лучанин скаржиться на погане освітлення однієї із вулиць





Про це Віталій Сенюк написав на порталі



«Частина вул. Кравчука в р-ні ТРЦ "Слон" ("Сільпо") є зовсім не освітленою та без ліхтарів, а там діти повертаються зі школи з 2-ї зміни», – пише лучанин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку частина вулиці Кравчука недостатньо освітлюється ввечері та вночі.Про ценаписав на порталі Відкрите місто «Частина вул. Кравчука в р-ні ТРЦ "Слон" ("Сільпо") є зовсім не освітленою та без ліхтарів, а там діти повертаються зі школи з 2-ї зміни», – пише лучанин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію