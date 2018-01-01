Лучанин скаржиться на погане освітлення однієї із вулиць
Сьогодні, 14:10
У Луцьку частина вулиці Кравчука недостатньо освітлюється ввечері та вночі.
Про це Віталій Сенюк написав на порталі Відкрите місто.
«Частина вул. Кравчука в р-ні ТРЦ "Слон" ("Сільпо") є зовсім не освітленою та без ліхтарів, а там діти повертаються зі школи з 2-ї зміни», – пише лучанин.
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Про це Віталій Сенюк написав на порталі Відкрите місто.
«Частина вул. Кравчука в р-ні ТРЦ "Слон" ("Сільпо") є зовсім не освітленою та без ліхтарів, а там діти повертаються зі школи з 2-ї зміни», – пише лучанин.
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