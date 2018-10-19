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У 25-річного волинянина знайшли наркотики

У 25-річного волинянина знайшли наркотики
У жителя Володимира-Волинського вилучили згорток з подрібненою речовиною зеленого кольору.

Про це пише Володимир Медіа.

У Володимирі-Волинському й надалі проводиться спільне патрулювання службовцями Національної гвардії та місцевих правоохоронців.

Під час одного з них, 18 жовтня, у військовому містечку, близько 22:57 години на вулиці Поліської Січі, 5, при особистому огляді 25-річного володимирчанина Дмитра, виявили паперовий згорток, в якому знаходилася подрібнена речовина зеленого кольору.

Згорток вилучили та направили на експертизу на предмет належності його вмісту до наркотичних речовин.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: наркотики, Волинь, Володимир-Волинський, поліція
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