У 25-річного волинянина знайшли наркотики
Сьогодні, 14:17
У жителя Володимира-Волинського вилучили згорток з подрібненою речовиною зеленого кольору.
Про це пише Володимир Медіа.
У Володимирі-Волинському й надалі проводиться спільне патрулювання службовцями Національної гвардії та місцевих правоохоронців.
Під час одного з них, 18 жовтня, у військовому містечку, близько 22:57 години на вулиці Поліської Січі, 5, при особистому огляді 25-річного володимирчанина Дмитра, виявили паперовий згорток, в якому знаходилася подрібнена речовина зеленого кольору.
Згорток вилучили та направили на експертизу на предмет належності його вмісту до наркотичних речовин.
Головне фото – ілюстративне
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Про це пише Володимир Медіа.
У Володимирі-Волинському й надалі проводиться спільне патрулювання службовцями Національної гвардії та місцевих правоохоронців.
Під час одного з них, 18 жовтня, у військовому містечку, близько 22:57 години на вулиці Поліської Січі, 5, при особистому огляді 25-річного володимирчанина Дмитра, виявили паперовий згорток, в якому знаходилася подрібнена речовина зеленого кольору.
Згорток вилучили та направили на експертизу на предмет належності його вмісту до наркотичних речовин.
Головне фото – ілюстративне
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