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На Волині за добу добровільно здали 5 рушниць, пістолет і вибуховий пакет

На Волині за добу добровільно здали 5 рушниць, пістолет і вибуховий пакет
Протягом минулої доби до органів поліції Волинської області громадяни добровільно передали п'ять гладкоствольних рушниць, травматичний пістолет та вибуховий пакет.

Всього ж з початку жовтня громадяни видали правоохоронцям 156 одиниць гладкоствольної та нарізної зрої, 27 пістолетів та понад 700 різноманітних набоїв, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Відповідно до ч. 3 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, кожен, хто має не зареєстровану належним чином зброю, може здати її у підрозділ поліції, уникнути відповідальності за зберігання такої зброї, а також, у певних випадках, зареєструвати її на законних підставах.

Місячник добровільної здачі зброї триватиме до кінця жовтня. Здати зброю можна в органи Національної поліції області за місцем проживання.

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Теги: зброя, поліція
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