На Волині археологи знайшли тисячолітню прикрасу. ФОТО

На Волині знайшли древню бронзову накладку, датовану VI-VII століттям.Про це йдеться у повідомленні на сторінці "Науково-дослідний центр "Рятівна археологічна служба"."Сьогодні ми розповімо про ще одну цікаву знахідку із зображенням лева. Цього року під час досліджень багатошарового поселення Марковичі-1 на Волині археологи виявили бронзову накладку VI-VII ст. Це фігурна пластина, виконана методом лиття і різьблення, у формі стилізованого зображення хижої тварини", - йдеться у повідомленні.Накладка кріпилась цвяшками через три спеціальні отвори і, очевидно, була відірвана та зламана якраз в двох місцях кріплення. Таким чином втрачена верхня частина голови звіра."Як пояснює археолог РАС Olexandr Silayev, збірний образ міфічного хижого звіра є одним з основних елементів специфічного типу зооморфних прикрас, які були складовою так званих «антських скарбів» - особливої групи старожитностей ранніх слов’ян. Власне, крім скарбів (Мартинівського, Велестинського, Трубчевського та ін.), накладні прикраси схожого стилю виявлено на низці поселень та на могильниках в ареалі розселення племен антів і склавинів на території України, Росії, Угорщини, Румунії, Болгарії, Греції, Боснії і Герцоговини, хронологія яких, переважно, відповідає VІІ ст. н.е. Найближча територіально знахідка накладки такого ж стилю виявлена на Пліснеському городищі (Львівська обл., Бродівський р-н)", - пишуть археологи.