«Луцькводоканалу» відімкнуть електрику через борги: у місті може зникнути вода

ПрАТ «Волинобленерго» висунуло офіційну вимогу КП «Луцькводоканал» провести повну оплату електричної енергії, використаної у 2018 році.За останні шість місяців заборгованість комунального підприємства сягнула 13,3 млн грн внаслідок систематичної недоплати виставлених рахунків. Проте так і не дочекалося реакції від луцького водоканалу, - йдеться у повідомленні прес-центру «Волинобленерго»."Волиньобленерго" звертає увагу лучан і керівництва міста, що систематичні недоплати КП «Луцькводоканал» за використану електроенергію створюють передумови для примусового обмеження електропостачання Волинської області в цілому. Щоб цього не допустити, товариство за рахунок власних коштів та банківських кредитів щомісяця покривало недоплати КП «Луцькводоканал», внаслідок чого утворився дефіцит коштів для виплати заробітної плати, ліквідації аварій, виконання програми ремонтів, сплати податків. Фінансовий ресурс товариства фактично вичерпаний", - повідомили в установі.На зазначену вимогу КП «Луцькводоканал» надало формальну відповідь про власну неспроможність погасити заборгованість і відмову від самостійного обмеження. Ні пояснення причин хронічної недоплати, ні конкретних конструктивних пропозицій «Волиньобленерго» так і не отримало. Також залишилося незрозумілим за рахунок яких активів можуть сплатити борг.У результаті «Волиньобленерго» змушене скорочувати обсяги закупівлі електричної енергії. Тому зважаючи на розмір наявної заборгованості та відмову боржника самостійно обмежити споживання, «Волиньобленерго» доручило Луцькій міській філії підготувати схему електропостачання міста Луцька для глибокого обмеження електропостачання об’єктів КП «Луцькводоканал», а також підготувати і виконати необхідні організаційні заходи, передбачені законодавством у випадку припинення електропостачання."«Волиньобленерго», маючи позитивний досвід партнерських відносин з аналогічними підприємствами Ковеля, Володимира-Волинського і Нововолинська, після висування цієї вимоги розраховувало на конструктивну ініціативу керівництва КП «Луцькводоканал». Однак цього, на жаль, не відбулося. Усвідомлюючи, що обмеження електропостачання об’єктів КП «Луцькводоканал» призведе до припинення водопостачання не лише помешкань лучан, а й важливих соціальних об’єктів – лікарень, шкіл, дитячих садочків тощо, ПрАТ «Волиньобленерго» звертається до керівництва міста, відповідних структур органів виконавчої влади міста, громадськості докласти зусиль для з’ясування причин, що поставили КП «Луцькводоканал» на межу відключення електропостачання, і конструктивного вирішення проблем", - йдеться у повідомленні.