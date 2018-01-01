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Що покажуть у Луцьку під час Днів Польського кіно*

Що покажуть у Луцьку під час Днів Польського кіно*
У Луцьку покажуть польське кіно.

Усіх кіноманів кличуть 28 жовтня - 31 жовтня відвідати кінотеатр «Premier City» , що у ТРЦ «ПортCity».

Цьогорічний фестиваль Дні Польського кіно розпочне свої мандри Україною 25 жовтня та завітає до Києва, Вінниці, Одеси, Харкова та Луцька. У програмі представлять наступні фільми:

Найкращий
Що покажуть у Луцьку під час Днів Польського кіно*

Польща | 2017 | 110'
Жанр: спортивний, біографічна драма
Режисер: Лукаш Пальковський
Актори: Якуб Гершал, Януш Гайос, Магдалена Целецька, Аркадіуш Якубік, Томаш Кот

Головним героєм фільму «Найкращий» є спортсмен, яким захоплюється світ, який при цьому в Польщі досі залишається практично невідомим. Це захоплива, сповнена убивчих зусиль, видовищних падінь і незвичайної сили історія, на яку авторів надихнуло життя Єжи Гурського, людини, котра подолала біг смерті та встановила світовий рекорд на чемпіонаті світу з тріатлону, здобувши титул чемпіона на дистанції Double Ironman.

Птахи співають у Кіґалі
Що покажуть у Луцьку під час Днів Польського кіно*

Польща | 2017 | 113'
Жанр: суспільна драма
Режисери: Йоанна Кос-Краузе,
Актори: Йовіта Буднік, Еліане Умухіре

Клодін Мугамбіра, за походженням тутсі, є дочкою відомого руандійського орнітолога. Після різанини, в якій вбили батька Клодін, Анна Келлер – польська орнітолог, яка досліджувала разом з ним грифів в Руанді впродовж багатьох років – допомагає дівчині втекти до Польщі.

Готові на все. Екстермінатор
Що покажуть у Луцьку під час Днів Польського кіно*

Польща | 2017 | 118'
Жанр: комедія
Режисер: Міхал Рогальський
Актори: Павел Домагала, Кшиштоф Чечот, Піотр Журавський, Піотр Рогуцький

П’ятеро вірних друзів з дитинства мали велику мрію – вони хотіли підірвати польську метал-сцену і збирати натовпи на свої концерти. Все це під вивіскою гурту із зловісною назвою «Екстермінатор». Однак час показав, що амбіції молодості – це одне, а життя – це інше.


Трабли
Що покажуть у Луцьку під час Днів Польського кіно*

Польща | 2017 | 81'
Жанр: для сімейного перегляду, пригодницький
Режисер: Марта Карвовська
Актори: Ганна Гриневицька, Якуб Янота-Бзовський, Йоанна Щепковська, Марія Май

Дружба – це не шматочок пирога, і Юлька знає це дуже добре. Дванадцятирічна дівчинка вчиться в школі-інтернаті і ніколи не мала справжнього друга. Настає літо, і водночас починаються проблеми.

Усі фільми демонструватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Квитки у касах кінотеатрy.

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Теги: Порт сіті, кіно
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