Що покажуть у Луцьку під час Днів Польського кіно*

У Луцьку покажуть польське кіно.Усіх кіноманів кличуть 28 жовтня - 31 жовтня відвідати кінотеатр «Premier City» , що у ТРЦ «ПортCity».Цьогорічний фестиваль Дні Польського кіно розпочне свої мандри Україною 25 жовтня та завітає до Києва, Вінниці, Одеси, Харкова та Луцька. У програмі представлять наступні фільми:Польща | 2017 | 110'Жанр: спортивний, біографічна драмаРежисер: Лукаш ПальковськийАктори: Якуб Гершал, Януш Гайос, Магдалена Целецька, Аркадіуш Якубік, Томаш КотГоловним героєм фільму «Найкращий» є спортсмен, яким захоплюється світ, який при цьому в Польщі досі залишається практично невідомим. Це захоплива, сповнена убивчих зусиль, видовищних падінь і незвичайної сили історія, на яку авторів надихнуло життя Єжи Гурського, людини, котра подолала біг смерті та встановила світовий рекорд на чемпіонаті світу з тріатлону, здобувши титул чемпіона на дистанції Double Ironman.Польща | 2017 | 113'Жанр: суспільна драмаРежисери: Йоанна Кос-Краузе,Актори: Йовіта Буднік, Еліане УмухіреКлодін Мугамбіра, за походженням тутсі, є дочкою відомого руандійського орнітолога. Після різанини, в якій вбили батька Клодін, Анна Келлер – польська орнітолог, яка досліджувала разом з ним грифів в Руанді впродовж багатьох років – допомагає дівчині втекти до Польщі.Польща | 2017 | 118'Жанр: комедіяРежисер: Міхал РогальськийАктори: Павел Домагала, Кшиштоф Чечот, Піотр Журавський, Піотр РогуцькийП’ятеро вірних друзів з дитинства мали велику мрію – вони хотіли підірвати польську метал-сцену і збирати натовпи на свої концерти. Все це під вивіскою гурту із зловісною назвою «Екстермінатор». Однак час показав, що амбіції молодості – це одне, а життя – це інше.Польща | 2017 | 81'Жанр: для сімейного перегляду, пригодницькийРежисер: Марта КарвовськаАктори: Ганна Гриневицька, Якуб Янота-Бзовський, Йоанна Щепковська, Марія МайДружба – це не шматочок пирога, і Юлька знає це дуже добре. Дванадцятирічна дівчинка вчиться в школі-інтернаті і ніколи не мала справжнього друга. Настає літо, і водночас починаються проблеми.