Що покажуть у Луцьку під час Днів Польського кіно*
Сьогодні, 10:42
У Луцьку покажуть польське кіно.
Усіх кіноманів кличуть 28 жовтня - 31 жовтня відвідати кінотеатр «Premier City» , що у ТРЦ «ПортCity».
Цьогорічний фестиваль Дні Польського кіно розпочне свої мандри Україною 25 жовтня та завітає до Києва, Вінниці, Одеси, Харкова та Луцька. У програмі представлять наступні фільми:
Найкращий
Польща | 2017 | 110'
Жанр: спортивний, біографічна драма
Режисер: Лукаш Пальковський
Актори: Якуб Гершал, Януш Гайос, Магдалена Целецька, Аркадіуш Якубік, Томаш Кот
Головним героєм фільму «Найкращий» є спортсмен, яким захоплюється світ, який при цьому в Польщі досі залишається практично невідомим. Це захоплива, сповнена убивчих зусиль, видовищних падінь і незвичайної сили історія, на яку авторів надихнуло життя Єжи Гурського, людини, котра подолала біг смерті та встановила світовий рекорд на чемпіонаті світу з тріатлону, здобувши титул чемпіона на дистанції Double Ironman.
Птахи співають у Кіґалі
Польща | 2017 | 113'
Жанр: суспільна драма
Режисери: Йоанна Кос-Краузе,
Актори: Йовіта Буднік, Еліане Умухіре
Клодін Мугамбіра, за походженням тутсі, є дочкою відомого руандійського орнітолога. Після різанини, в якій вбили батька Клодін, Анна Келлер – польська орнітолог, яка досліджувала разом з ним грифів в Руанді впродовж багатьох років – допомагає дівчині втекти до Польщі.
Готові на все. Екстермінатор
Польща | 2017 | 118'
Жанр: комедія
Режисер: Міхал Рогальський
Актори: Павел Домагала, Кшиштоф Чечот, Піотр Журавський, Піотр Рогуцький
П’ятеро вірних друзів з дитинства мали велику мрію – вони хотіли підірвати польську метал-сцену і збирати натовпи на свої концерти. Все це під вивіскою гурту із зловісною назвою «Екстермінатор». Однак час показав, що амбіції молодості – це одне, а життя – це інше.
Трабли
Польща | 2017 | 81'
Жанр: для сімейного перегляду, пригодницький
Режисер: Марта Карвовська
Актори: Ганна Гриневицька, Якуб Янота-Бзовський, Йоанна Щепковська, Марія Май
Дружба – це не шматочок пирога, і Юлька знає це дуже добре. Дванадцятирічна дівчинка вчиться в школі-інтернаті і ніколи не мала справжнього друга. Настає літо, і водночас починаються проблеми.
Усі фільми демонструватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами.
Квитки у касах кінотеатрy.
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Усіх кіноманів кличуть 28 жовтня - 31 жовтня відвідати кінотеатр «Premier City» , що у ТРЦ «ПортCity».
Цьогорічний фестиваль Дні Польського кіно розпочне свої мандри Україною 25 жовтня та завітає до Києва, Вінниці, Одеси, Харкова та Луцька. У програмі представлять наступні фільми:
Найкращий
Польща | 2017 | 110'
Жанр: спортивний, біографічна драма
Режисер: Лукаш Пальковський
Актори: Якуб Гершал, Януш Гайос, Магдалена Целецька, Аркадіуш Якубік, Томаш Кот
Головним героєм фільму «Найкращий» є спортсмен, яким захоплюється світ, який при цьому в Польщі досі залишається практично невідомим. Це захоплива, сповнена убивчих зусиль, видовищних падінь і незвичайної сили історія, на яку авторів надихнуло життя Єжи Гурського, людини, котра подолала біг смерті та встановила світовий рекорд на чемпіонаті світу з тріатлону, здобувши титул чемпіона на дистанції Double Ironman.
Птахи співають у Кіґалі
Польща | 2017 | 113'
Жанр: суспільна драма
Режисери: Йоанна Кос-Краузе,
Актори: Йовіта Буднік, Еліане Умухіре
Клодін Мугамбіра, за походженням тутсі, є дочкою відомого руандійського орнітолога. Після різанини, в якій вбили батька Клодін, Анна Келлер – польська орнітолог, яка досліджувала разом з ним грифів в Руанді впродовж багатьох років – допомагає дівчині втекти до Польщі.
Готові на все. Екстермінатор
Польща | 2017 | 118'
Жанр: комедія
Режисер: Міхал Рогальський
Актори: Павел Домагала, Кшиштоф Чечот, Піотр Журавський, Піотр Рогуцький
П’ятеро вірних друзів з дитинства мали велику мрію – вони хотіли підірвати польську метал-сцену і збирати натовпи на свої концерти. Все це під вивіскою гурту із зловісною назвою «Екстермінатор». Однак час показав, що амбіції молодості – це одне, а життя – це інше.
Трабли
Польща | 2017 | 81'
Жанр: для сімейного перегляду, пригодницький
Режисер: Марта Карвовська
Актори: Ганна Гриневицька, Якуб Янота-Бзовський, Йоанна Щепковська, Марія Май
Дружба – це не шматочок пирога, і Юлька знає це дуже добре. Дванадцятирічна дівчинка вчиться в школі-інтернаті і ніколи не мала справжнього друга. Настає літо, і водночас починаються проблеми.
Усі фільми демонструватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами.
Квитки у касах кінотеатрy.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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