У місті на Волині жінка живе в сараї. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Родину Омельчуків добре знали в Рожищі. Старенька мати, дві її доньки та онука вели себе досить дивно.



«Вона була розумна, колись працювала помічником бухгалтера. Діти розумні, вже і інститути позакінчували», – розповів сусід Анатолій.



Поліція і сусіди неодноразово ловили голу дівчину на вулицях Рожища. Це була найменша з Омельчуків. Після декількох таких випадків старші жінки прив'язали її до ліжка. А однієї ночі у квітні 2018 року трапилася трагедія - їхня хата загорілась.



Рятувальники казали, що причиною пожежі стала свічка, яку залишили на ніч.



«Три машини було пожежних, гасили», – зауважив Анатолій.



У тій пожежі загинула мати, донька та онука, яка не змогла врятуватися, бо була прив'язаною. Живою залишилася лише її тітка, 58-річна Галина. Нині жінка живе в сараї і цурається людей. На прохання журналістів поспілкуватися залишити свій сховок не наважилася.



Не вийшла Галина Омельчук і до сусідок, які хотіли допомогти журналістам.



Сусіди переживають, що йде зима, і жінка може замерзнути в сараї. Разом із місцевою владою намагались якось допомогти Галині, проте – марно.



«Людина відмовляється ставати на центр зайнятості. Ніяких заяв, звернень до нас фактично не написано. Було звернення написане на те, щоб комунальне підприємство збудувало у приміщенні, не пристосованому для життя, піч чи ще якусь річ. Але ж ви зрозумійте правильно – ну не можуть комунальники у непристосованому для життя приміщенні будувати ті всі речі», – розповів Рожищенський міський голова В'ячеслав Поліщук.



Міський голова заявив, що у жінки є родичі, проте прийняти допомогу від них вона відмовляється. Небайдужі люди приносять їй одяг. Вона його викидає у смітник. Одного разу Галина Омельчук погодилася на вмовляння перебратися у монастир, проте – передумала.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі жінка-погорілиця живе в сараї та цурається людей.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Родину Омельчуків добре знали в Рожищі. Старенька мати, дві її доньки та онука вели себе досить дивно.«Вона була розумна, колись працювала помічником бухгалтера. Діти розумні, вже і інститути позакінчували», – розповів сусід Анатолій.Поліція і сусіди неодноразово ловили голу дівчину на вулицях Рожища. Це була найменша з Омельчуків. Після декількох таких випадків старші жінки прив'язали її до ліжка. А однієї ночі у квітні 2018 року трапилася трагедія - їхня хата загорілась.Рятувальники казали, що причиною пожежі стала свічка, яку залишили на ніч.«Три машини було пожежних, гасили», – зауважив Анатолій.У тій пожежі загинула мати, донька та онука, яка не змогла врятуватися, бо була прив'язаною. Живою залишилася лише її тітка, 58-річна. Нині жінка живе в сараї і цурається людей. На прохання журналістів поспілкуватися залишити свій сховок не наважилася.Не вийшла Галина Омельчук і до сусідок, які хотіли допомогти журналістам.Сусіди переживають, що йде зима, і жінка може замерзнути в сараї. Разом із місцевою владою намагались якось допомогти Галині, проте – марно.«Людина відмовляється ставати на центр зайнятості. Ніяких заяв, звернень до нас фактично не написано. Було звернення написане на те, щоб комунальне підприємство збудувало у приміщенні, не пристосованому для життя, піч чи ще якусь річ. Але ж ви зрозумійте правильно – ну не можуть комунальники у непристосованому для життя приміщенні будувати ті всі речі», – розповів Рожищенський міський головаМіський голова заявив, що у жінки є родичі, проте прийняти допомогу від них вона відмовляється. Небайдужі люди приносять їй одяг. Вона його викидає у смітник. Одного разу Галина Омельчук погодилася на вмовляння перебратися у монастир, проте – передумала.

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