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У місті на Волині жінка живе в сараї. ВІДЕО

У місті на Волині жінка живе в сараї. ВІДЕО
У Рожищі жінка-погорілиця живе в сараї та цурається людей.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Родину Омельчуків добре знали в Рожищі. Старенька мати, дві її доньки та онука вели себе досить дивно.

«Вона була розумна, колись працювала помічником бухгалтера. Діти розумні, вже і інститути позакінчували», – розповів сусід Анатолій.

Поліція і сусіди неодноразово ловили голу дівчину на вулицях Рожища. Це була найменша з Омельчуків. Після декількох таких випадків старші жінки прив'язали її до ліжка. А однієї ночі у квітні 2018 року трапилася трагедія - їхня хата загорілась.

Рятувальники казали, що причиною пожежі стала свічка, яку залишили на ніч.

«Три машини було пожежних, гасили», – зауважив Анатолій.

У тій пожежі загинула мати, донька та онука, яка не змогла врятуватися, бо була прив'язаною. Живою залишилася лише її тітка, 58-річна Галина. Нині жінка живе в сараї і цурається людей. На прохання журналістів поспілкуватися залишити свій сховок не наважилася.

Не вийшла Галина Омельчук і до сусідок, які хотіли допомогти журналістам.

Сусіди переживають, що йде зима, і жінка може замерзнути в сараї. Разом із місцевою владою намагались якось допомогти Галині, проте – марно.

«Людина відмовляється ставати на центр зайнятості. Ніяких заяв, звернень до нас фактично не написано. Було звернення написане на те, щоб комунальне підприємство збудувало у приміщенні, не пристосованому для життя, піч чи ще якусь річ. Але ж ви зрозумійте правильно – ну не можуть комунальники у непристосованому для життя приміщенні будувати ті всі речі», – розповів Рожищенський міський голова В'ячеслав Поліщук.

Міський голова заявив, що у жінки є родичі, проте прийняти допомогу від них вона відмовляється. Небайдужі люди приносять їй одяг. Вона його викидає у смітник. Одного разу Галина Омельчук погодилася на вмовляння перебратися у монастир, проте – передумала.


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Теги: Волинь, Рожище, погорілиця, пожежа. трагедія
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Коментарі 1
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