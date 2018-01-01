Старт опалювального сезону в Луцьку: дитячій лікарні дали тепло
Сьогодні, 15:23
Увімкнули обігрів першого медичного закладу Луцька.
Про це повідомили у прес-службі ДКП "Луцьктепло".
Від сьогодні, 19 жовтня, за зверненням генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання розпочали надання послуги з централізованого теплопостачання для об'єктів цього медичного об'єднання.
Цим самим дали старт опалювальному сезону в м. Луцьк.
"Нагадаємо, що згідно рішення виконавчого комітету Луцької міської ради подача теплоносія у будинки лучан буде здійснюватися з огляду на кліматичні умови, а саме після того, як три дні під ряд середньодобова температура навколишнього середовища буде нижчою за 8 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі ДКП "Луцьктепло".
Від сьогодні, 19 жовтня, за зверненням генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання розпочали надання послуги з централізованого теплопостачання для об'єктів цього медичного об'єднання.
Цим самим дали старт опалювальному сезону в м. Луцьк.
"Нагадаємо, що згідно рішення виконавчого комітету Луцької міської ради подача теплоносія у будинки лучан буде здійснюватися з огляду на кліматичні умови, а саме після того, як три дні під ряд середньодобова температура навколишнього середовища буде нижчою за 8 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.
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