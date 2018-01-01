вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Старт опалювального сезону в Луцьку: дитячій лікарні дали тепло

Старт опалювального сезону в Луцьку: дитячій лікарні дали тепло
Увімкнули обігрів першого медичного закладу Луцька.

Про це повідомили у прес-службі ДКП "Луцьктепло".

Від сьогодні, 19 жовтня, за зверненням генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання розпочали надання послуги з централізованого теплопостачання для об'єктів цього медичного об'єднання.

Цим самим дали старт опалювальному сезону в м. Луцьк.

"Нагадаємо, що згідно рішення виконавчого комітету Луцької міської ради подача теплоносія у будинки лучан буде здійснюватися з огляду на кліматичні умови, а саме після того, як три дні під ряд середньодобова температура навколишнього середовища буде нижчою за 8 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: опалення, тепло, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО
Сьогодні, 15:59
Краса для душі: як волинянин засіяв квітами близько 600 кілометрів доріг. ВІДЕО
Сьогодні, 15:25
Старт опалювального сезону в Луцьку: дитячій лікарні дали тепло
Сьогодні, 15:23
У місті на Волині жінка живе в сараї. ВІДЕО
Сьогодні, 15:16
«Луцькводоканалу» відімкнуть електрику через борги: у місті може зникнути вода
Сьогодні, 15:07
Схожі новини
«Пишемо на дєрєвню к дєдушкє», – член луцького виконкому про борги держави «Пишемо на дєрєвню к дєдушкє», – член луцького виконкому про борги держави
17 жовтень, 09:59
«Треба дивитися не на календар, а на термометр», - у «Луцьктеплі» розповіли про опалювальний сезон «Треба дивитися не на календар, а на термометр», - у «Луцьктеплі» розповіли про опалювальний сезон
12 жовтень, 11:45
Луцький мікрорайон опалюватиме нова котельня. ФОТО Луцький мікрорайон опалюватиме нова котельня. ФОТО
01 жовтень, 09:58
Розповіли, чи готовий Луцьк до морозів Розповіли, чи готовий Луцьк до морозів
25 вересень, 09:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Сьогодні, 16:13
 0
На Волині спіймали грабіжника-гастролера
Сьогодні, 16:05
 0
У Ковелі тимчасово перекриють рух транспорту через залізничний переїзд
Сьогодні, 16:01
 0
Нахімічили: на Волині незаконно робили брендові пральні порошки і каву. ФОТО
Сьогодні, 16:00
 0
У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО
Сьогодні, 15:59
 0
Медіа
відео
1/8