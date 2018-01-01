Краса для душі: як волинянин засіяв квітами близько 600 кілометрів доріг. ВІДЕО

Василь Рижук за 20 років засіяв декоративними соняхами та чорнобривцями близько 600 кілометрів доріг.



Цього року чоловік уквітчав автошляхи, які ведуть із Луцька до Ковеля та із Луцька до Горохова, - йдеться в сюжеті



Квітникар розповів, що реалізовує власний проект "Квітучий прапор України" і планує, аби до нього долучилися інші області.



"Біля дороги надзвичайно важко підготовити ґрунт – тут і каміння, тож приходиться киркою довбати, різними способами", - розповів Василь Рижук.



Чоловік розповідає, що інколи йому допомагають небайдужі громадяни: "Дехто на сніданок запросить, дехто яблуко принесе, дехто баночку меду дасть".



Учні Княгининівського ліцею теж перейняли цю традицію і тепер кожного року збирають насіння квітів.



Деталі у сюжеті:



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