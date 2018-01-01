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Травмований волинський атовець мріє без милиць зіграти з сином у футбол

Травмований волинський атовець мріє без милиць зіграти з сином у футбол
За тиждень до демобілізації, у березні 2015 року, сапер із Годомич Сергій Михальчук під час виконання бойового завдання підірвався на ворожій розтяжці під блокпостом «Сармат», що на Луганщині.

Нині Сергій готується вже до п'ятнадцятої операції на понівеченій нозі, живучи мрією повернутися до повноцінного життя і зіграти зі своїм восьмирічним синочком Іллею у футбол, - пише газета "Нова доба".

Сергію Михальчуку вже довгих три з половиною роки хочеться, мріється, прагнеться лиш одного – знову жити своїм звичним життям на мирній землі. Це ніби й небагато: господарювати, ходити без милиць, бути надійною опорою для своїх найдорожчих у світі дружини та сина.

"Та такий важкий до цього шлях доводитися долати... Нині він бореться за своє здоров'я і за свою мрію, дивуючи всіх енергійністю і оптимізмом", - йдеться у матеріалі.

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Теги: атовець, травма, мрія
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