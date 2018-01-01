Волинські веслувальники у Китаї боротимуться за Кубок світу
Сьогодні, 18:00
Ковельські веслувальники Яків Дудка, Дмитро Назарук, Олександр Савлук, Сергій Семенюк у складі національної збірної України беруть участь у Кубку світу на човнах «Дракон».
Про це повідомляє власкор «Вголосу».
Змагання, що проходять у місті Чонквін (Китай), триватимуть упродовж кількох днів. За нагороди змагатимуться спортсмени з Австралії, Канади, Китаю, Чехії, Китаю, Великої Британії, Ірану, Тайланду, Швейцарії та Росії.
Команди будуть боротися на таких дистанціях: 100 м, 200 м, 500 м, естафета 400 м і 1000 м.
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Про це повідомляє власкор «Вголосу».
Змагання, що проходять у місті Чонквін (Китай), триватимуть упродовж кількох днів. За нагороди змагатимуться спортсмени з Австралії, Канади, Китаю, Чехії, Китаю, Великої Британії, Ірану, Тайланду, Швейцарії та Росії.
Команди будуть боротися на таких дистанціях: 100 м, 200 м, 500 м, естафета 400 м і 1000 м.
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