Волинські веслувальники у Китаї боротимуться за Кубок світу





Про це повідомляє власкор «



Змагання, що проходять у місті Чонквін (Китай), триватимуть упродовж кількох днів. За нагороди змагатимуться спортсмени з Австралії, Канади, Китаю, Чехії, Китаю, Великої Британії, Ірану, Тайланду, Швейцарії та Росії.



Команди будуть боротися на таких дистанціях: 100 м, 200 м, 500 м, естафета 400 м і 1000 м.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельські веслувальники Яків Дудка, Дмитро Назарук, Олександр Савлук, Сергій Семенюк у складі національної збірної України беруть участь у Кубку світу на човнах «Дракон».Про це повідомляє власкор « Вголосу ».Змагання, що проходять у місті Чонквін (Китай), триватимуть упродовж кількох днів. За нагороди змагатимуться спортсмени з Австралії, Канади, Китаю, Чехії, Китаю, Великої Британії, Ірану, Тайланду, Швейцарії та Росії.Команди будуть боротися на таких дистанціях: 100 м, 200 м, 500 м, естафета 400 м і 1000 м.

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