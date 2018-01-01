У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО





Пр це йдеться на сайті Голобської ОТГ.



Роботи було виконали за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Об'єднаних територіальних громад.



Загальна вартість реалізованого проекту 314,8482 тис. грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завершили капітальний ремонт вулиці Зоряна в с. Старий Мосир Ковельського району Волинської області.Пр це йдеться на сайті Голобської ОТГ.Роботи було виконали за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Об'єднаних територіальних громад.Загальна вартість реалізованого проекту 314,8482 тис. грн.

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