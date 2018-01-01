У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО
Сьогодні, 15:59
Завершили капітальний ремонт вулиці Зоряна в с. Старий Мосир Ковельського району Волинської області.
Пр це йдеться на сайті Голобської ОТГ.
Роботи було виконали за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Об'єднаних територіальних громад.
Загальна вартість реалізованого проекту 314,8482 тис. грн.
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Пр це йдеться на сайті Голобської ОТГ.
Роботи було виконали за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Об'єднаних територіальних громад.
Загальна вартість реалізованого проекту 314,8482 тис. грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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