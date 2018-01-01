вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО

У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО
Завершили капітальний ремонт вулиці Зоряна в с. Старий Мосир Ковельського району Волинської області.

Пр це йдеться на сайті Голобської ОТГ.

Роботи було виконали за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Об'єднаних територіальних громад.

Загальна вартість реалізованого проекту 314,8482 тис. грн.

У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО
У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО
У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО
У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО
У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО
У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, дорога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі тимчасово перекриють рух транспорту через залізничний переїзд
Сьогодні, 16:01
Нахімічили: на Волині незаконно робили брендові пральні порошки і каву. ФОТО
Сьогодні, 16:00
У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО
Сьогодні, 15:59
Краса для душі: як волинянин засіяв квітами близько 600 кілометрів доріг. ВІДЕО
Сьогодні, 15:25
Старт опалювального сезону в Луцьку: дитячій лікарні дали тепло
Сьогодні, 15:23
Схожі новини
На Волині відремонтують дороги до відомої туристичної перлини На Волині відремонтують дороги до відомої туристичної перлини
18 жовтень, 13:06
У місті на Волині взялися за дорогу, яку не ремонтували півстоліття. ВІДЕО У місті на Волині взялися за дорогу, яку не ремонтували півстоліття. ВІДЕО
17 жовтень, 15:28
В Іваничах через ремонт перекриють дорогу В Іваничах через ремонт перекриють дорогу
16 жовтень, 12:16
Гройсман похвалився ідеальною волинською трасою. ВІДЕО Гройсман похвалився ідеальною волинською трасою. ВІДЕО
15 жовтень, 21:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Сьогодні, 16:13
 0
На Волині спіймали грабіжника-гастролера
Сьогодні, 16:05
 0
У Ковелі тимчасово перекриють рух транспорту через залізничний переїзд
Сьогодні, 16:01
 0
Нахімічили: на Волині незаконно робили брендові пральні порошки і каву. ФОТО
Сьогодні, 16:00
 0
У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО
Сьогодні, 15:59
 0
Медіа
відео
1/8