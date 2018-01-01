У Ковелі тимчасово перекриють рух транспорту через залізничний переїзд
Сьогодні, 16:01
У Ковелі перекриють рух автомобільного транспорту через залізничний переїзд на вулиці Брестській.
Відтак, тимчасового закриють рух автомобільного транспорту з 8 год. 22 жовтня до 17.00 год. 27 жовтня, -йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Об’їзд буде здійснюватись згідно погодженої схеми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відтак, тимчасового закриють рух автомобільного транспорту з 8 год. 22 жовтня до 17.00 год. 27 жовтня, -йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Об’їзд буде здійснюватись згідно погодженої схеми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині спіймали грабіжника-гастролера
Сьогодні, 16:05
У Ковелі тимчасово перекриють рух транспорту через залізничний переїзд
Сьогодні, 16:01
У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО
Сьогодні, 15:59