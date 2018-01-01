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У Ковелі тимчасово перекриють рух транспорту через залізничний переїзд

У Ковелі тимчасово перекриють рух транспорту через залізничний переїзд
У Ковелі перекриють рух автомобільного транспорту через залізничний переїзд на вулиці Брестській.

Відтак, тимчасового закриють рух автомобільного транспорту з 8 год. 22 жовтня до 17.00 год. 27 жовтня, -йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Об’їзд буде здійснюватись згідно погодженої схеми.

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Теги: рух, обмеження, транспорт, Ковель
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