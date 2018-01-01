У Ковелі тимчасово перекриють рух транспорту через залізничний переїзд





Відтак, тимчасового закриють рух автомобільного транспорту з 8 год. 22 жовтня до 17.00 год. 27 жовтня, -йдеться на сайті Ковельської міської ради.



Об’їзд буде здійснюватись згідно погодженої схеми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі перекриють рух автомобільного транспорту через залізничний переїзд на вулиці Брестській.Відтак, тимчасового закриють рух автомобільного транспорту з 8 год. 22 жовтня до 17.00 год. 27 жовтня, -йдеться на сайті Ковельської міської ради.Об’їзд буде здійснюватись згідно погодженої схеми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію