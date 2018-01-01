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Pianoбой знову виступить у РЦ «Промінь»*

Pianoбой знову виступить у РЦ «Промінь»*
Рік тому виступ Pianoбой став першим у концертному залі РЦ «Промінь».

Вражаюча атмосфера та душевні пісні.

«Це те, що ми бажаємо продовжувати вам дарувати надалі!» – пишуть на своїй сторінці у Facebook РЦ «Промінь».

Концерт відбудеться вже 3 листопада о 19:00 в РЦ «Промінь».
Квитки вже в продажі на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.

Pianoбой знову виступить у РЦ «Промінь»*

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Теги: РЦ «Промінь»
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