Нахімічили: на Волині незаконно робили брендові пральні порошки і каву. ФОТО





На території Волинської області незаконно виготовляли та реалізовували фальсифіковані товари та використовували при цьому фірмових найменувань (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 229 КК України), - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.



Правоохоронці провели низку санкціонованих судом обшуків у містах Луцьку й Ківерцях, селищах Ратно та Стара Вижівка.



У ході обшуків вилучили значну кількість контрафактної продукції торговельних марок «Аriel», «Fairy», «Lenor», «Lavazza».



Вирішується питання про накладення арешту на вилучену продукцію.

Вживаються заходи задля встановлення всіх осіб, причетних до незаконного промислу.





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