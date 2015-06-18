вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нахімічили: на Волині незаконно робили брендові пральні порошки і каву. ФОТО

Нахімічили: на Волині незаконно робили брендові пральні порошки і каву. ФОТО
На Волині "накрили" підпільний цей з виготовлення фальсифікованої побутової хімії та кави.

На території Волинської області незаконно виготовляли та реалізовували фальсифіковані товари та використовували при цьому фірмових найменувань (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 229 КК України), - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Правоохоронці провели низку санкціонованих судом обшуків у містах Луцьку й Ківерцях, селищах Ратно та Стара Вижівка.

У ході обшуків вилучили значну кількість контрафактної продукції торговельних марок «Аriel», «Fairy», «Lenor», «Lavazza».

Вирішується питання про накладення арешту на вилучену продукцію.
Вживаються заходи задля встановлення всіх осіб, причетних до незаконного промислу.

Нахімічили: на Волині незаконно робили брендові пральні порошки і каву. ФОТО
Нахімічили: на Волині незаконно робили брендові пральні порошки і каву. ФОТО
Нахімічили: на Волині незаконно робили брендові пральні порошки і каву. ФОТО
Нахімічили: на Волині незаконно робили брендові пральні порошки і каву. ФОТО
Нахімічили: на Волині незаконно робили брендові пральні порошки і каву. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прокуратура, фальсифікат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А легальним бізнесом цим підарам зайнятись ,розуму не хватило .На кіл придурків .
Відповісти
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині спіймали грабіжника-гастролера
Сьогодні, 16:05
У Ковелі тимчасово перекриють рух транспорту через залізничний переїзд
Сьогодні, 16:01
Нахімічили: на Волині незаконно робили брендові пральні порошки і каву. ФОТО
Сьогодні, 16:00
У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО
Сьогодні, 15:59
Краса для душі: як волинянин засіяв квітами близько 600 кілометрів доріг. ВІДЕО
Сьогодні, 15:25
Схожі новини
На Волині розсекретили схему продажу нелегального майна. ФОТО На Волині розсекретили схему продажу нелегального майна. ФОТО
27 вересень, 12:07
Прокуратура Волині неодноразово виявляла місця незаконного збуту фальсифікату у Володимирі-Волинському Прокуратура Волині неодноразово виявляла місця незаконного збуту фальсифікату у Володимирі-Волинському
18 червень, 2015, 11:04
На Волині затримали партію «лівих» телефонів на 700 тисяч доларів. ФОТО На Волині затримали партію «лівих» телефонів на 700 тисяч доларів. ФОТО
17 жовтень, 11:13
З волинського бізнесмена, який «на халяву» користувався землею, вимагатимуть гроші З волинського бізнесмена, який «на халяву» користувався землею, вимагатимуть гроші
12 жовтень, 11:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кабмін підняв ціни на газ
Сьогодні, 17:54
 0
«Треба робити українське модним», – соліст «ФлайzZzи» зустрівся зі школярами
Сьогодні, 17:45
 0
Волинські медичні ралі: як змагалися бригади «швидких». ФОТО
Сьогодні, 17:38
 0
ПриватБанк доплачує за квитки в Приват24*
Сьогодні, 17:32
 0
На Львівщині на сільському кладовищі знайшли мертве немовля
Сьогодні, 17:20
 0
Медіа
відео
1/8