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На Волині спіймали грабіжника-гастролера

На Волині спіймали грабіжника-гастролера
51-річного уродженця Донеччини, який на Волині пограбував пенсіонерку, а на Одещині розшукувався за вчинення шахрайства, взяли під варту.

Зазначається, що ранку 17 жовтня 2018 року чоловік, перебуваючи у будинку в селі Кам'януха, вирвав з рук пенсіонерки 7 000 гривень та втік - інформує прес-служба прокуратури області.

Будучи у скорому часі затриманим за скоєння цього злочину, зловмисник назвався іншим іменем та надав працівникам поліції паспорт, виданий на це ім'я.

Встановивши справжні анкетні дані чоловіка, правоохоронці дізналися, що ще з 2015 року він перебуває у розшуку за вчинення шахрайства на Одещині.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

Підозрюваний свою вину вчиненні злочину визнав в повному обсязі.
Наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.



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Теги: грабіжник, Волинь, поліція
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