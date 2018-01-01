На Волині спіймали грабіжника-гастролера
Сьогодні, 16:05
51-річного уродженця Донеччини, який на Волині пограбував пенсіонерку, а на Одещині розшукувався за вчинення шахрайства, взяли під варту.
Зазначається, що ранку 17 жовтня 2018 року чоловік, перебуваючи у будинку в селі Кам'януха, вирвав з рук пенсіонерки 7 000 гривень та втік - інформує прес-служба прокуратури області.
Будучи у скорому часі затриманим за скоєння цього злочину, зловмисник назвався іншим іменем та надав працівникам поліції паспорт, виданий на це ім'я.
Встановивши справжні анкетні дані чоловіка, правоохоронці дізналися, що ще з 2015 року він перебуває у розшуку за вчинення шахрайства на Одещині.
Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.
Підозрюваний свою вину вчиненні злочину визнав в повному обсязі.
Наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.
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Зазначається, що ранку 17 жовтня 2018 року чоловік, перебуваючи у будинку в селі Кам'януха, вирвав з рук пенсіонерки 7 000 гривень та втік - інформує прес-служба прокуратури області.
Будучи у скорому часі затриманим за скоєння цього злочину, зловмисник назвався іншим іменем та надав працівникам поліції паспорт, виданий на це ім'я.
Встановивши справжні анкетні дані чоловіка, правоохоронці дізналися, що ще з 2015 року він перебуває у розшуку за вчинення шахрайства на Одещині.
Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.
Підозрюваний свою вину вчиненні злочину визнав в повному обсязі.
Наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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