Тарас Шкітер в ефірі каналу «Прямий» розповів про округи без депутатів
Сьогодні, 16:30
Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер розповів про "Округи без депутатів" в прямому ефірі на телеканалі "Прямий".
Нагадаємо, Громадянський Рух "СВІДОМІ" започаткував проект "Округи без депутатів". Під час дослідження з'ясувалося, що через несправедливе законодавство в Україні з'явилися "осиротілі" округи, мешканці яких значно недоотримують бюджетних коштів, - пише Конкурент.
Зі слів Тараса Шкітера, ухвалення в 2015 році нового закону про вибори до місцевого самоврядування стало причиною того, що практично в кожному українському місті залишилося 25% територій без представника в міській раді.
"В Луцьку є 42 виборчих округи і, відповідно, 42 депутати до Луцької міської ради. Але 12 округів не представлені своїми депутатами", – розповів він.
Така ж проблема спостерігається і в Києві, де є 120 виборчих округів, проте 19 з них не мають свого депутата у міській раді, а 15 округів мають по два депутати.
За логікою, мешканці "осиротілих" округів можуть звернутися за допомогою до будь-якого депутата як представника всіх виборців, проте насправді місцеві депутати зацікавлені в облаштуванні власних округів.
"Класична українська схема: де-факто – по-одному, де-юре – зовсім по-іншому. Депутат представляє все місто, але його обирають в конкретно взятому окрузі. І важелів впливу у громадян на цього депутата немає, є лише один: віддати за нього голос чи не віддати. Тому зазвичай депутати переймаються округами, від яких яких вони обиралися, тому що вони хочуть вдруге обратися, вони зацікавлені задовольнити інтереси мешканців", – зазначив Тарас Шкітер.
Тож там, де немає депутатів, у мешканців виникає проблема.
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Нагадаємо, Громадянський Рух "СВІДОМІ" започаткував проект "Округи без депутатів". Під час дослідження з'ясувалося, що через несправедливе законодавство в Україні з'явилися "осиротілі" округи, мешканці яких значно недоотримують бюджетних коштів, - пише Конкурент.
Зі слів Тараса Шкітера, ухвалення в 2015 році нового закону про вибори до місцевого самоврядування стало причиною того, що практично в кожному українському місті залишилося 25% територій без представника в міській раді.
"В Луцьку є 42 виборчих округи і, відповідно, 42 депутати до Луцької міської ради. Але 12 округів не представлені своїми депутатами", – розповів він.
Така ж проблема спостерігається і в Києві, де є 120 виборчих округів, проте 19 з них не мають свого депутата у міській раді, а 15 округів мають по два депутати.
За логікою, мешканці "осиротілих" округів можуть звернутися за допомогою до будь-якого депутата як представника всіх виборців, проте насправді місцеві депутати зацікавлені в облаштуванні власних округів.
"Класична українська схема: де-факто – по-одному, де-юре – зовсім по-іншому. Депутат представляє все місто, але його обирають в конкретно взятому окрузі. І важелів впливу у громадян на цього депутата немає, є лише один: віддати за нього голос чи не віддати. Тому зазвичай депутати переймаються округами, від яких яких вони обиралися, тому що вони хочуть вдруге обратися, вони зацікавлені задовольнити інтереси мешканців", – зазначив Тарас Шкітер.
Тож там, де немає депутатів, у мешканців виникає проблема.
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