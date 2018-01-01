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Кабінети волинських фіскалів відремонтують за мільйон гривень

Кабінети волинських фіскалів відремонтують за мільйон гривень
У Луцьку відремонтують робочі кабінети приміщення Головного управління ДФС у Волинській області.

Відповідний тендер оголосили на ProZorro.

Приміщення, де працюють фіскали, знаходиться на Київському майдані. У робочих кабінетах працівників ДФС поштукатурять, пошпаклюють і пофарбують стіни, постелять ламінат, покладуть плінтуси, пофарбують стелі тощо.

Загалом на роботи витратять 987 000 гривень. Завершити їх планують до кінця 2018 року.

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Теги: ДФС, ремонт, Луцьк
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Коментарі 1
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На відеоспостереження в школах коштів немає. На інші потреби людей грошей не передбачено. А ремон то треба, щей у ДФС. Влада в Луцьку явно думає про людей...
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