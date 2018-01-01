Кабінети волинських фіскалів відремонтують за мільйон гривень





Відповідний тендер оголосили на ProZorro.



Приміщення, де працюють фіскали, знаходиться на Київському майдані. У робочих кабінетах працівників ДФС поштукатурять, пошпаклюють і пофарбують стіни, постелять ламінат, покладуть плінтуси, пофарбують стелі тощо.



Загалом на роботи витратять 987 000 гривень. Завершити їх планують до кінця 2018 року.

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