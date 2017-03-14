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Побив і залишив на дорозі: у Києві чоловіка переїхала маршрутка

Побив і залишив на дорозі: у Києві чоловіка переїхала маршрутка
У Києві сталася смертельна ДТП. Чоловік загинув під колесами автобуса.

Про це повідомляє Київ оперативний.

Провівши огляд місця події та опитавши свідків, правоохоронці встановили, що після бійки між двома чоловіками один із учасників почав втікати. Коли він перебігав проїзну частину вулиці Кибальчича, інших фігурант його наздогнав, зробив підніжку і, коли опонент впав, побив його.

Після побоїв потерпілий залишився лежати на дорозі. У цей час вулицею рухався маршрутний автобус, який скоїв наїзд на чоловіка віком приблизно 35 років.

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Теги: Київ, машрутка, побиття
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