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Розповіли, коли увімкнуть опалення у Володимимрі-Волинському

Розповіли, коли увімкнуть опалення у Володимимрі-Волинському
Міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк підписав розпорядження про старт опалювального сезону.

Про це пише Буг.

Тепло до будинків розпочнуть подавати у понеділок, 22-го жовтня.

Перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук розповів, що запускати котельні розпочнуть о 6-й годині ранку в понеділок та протягом дня тепло буде у всіх будинках, які приєднані до центрального опалення.

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Теги: опалення, тепло
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