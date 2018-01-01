Розповіли, коли увімкнуть опалення у Володимимрі-Волинському
Сьогодні, 16:22
Міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк підписав розпорядження про старт опалювального сезону.
Про це пише Буг.
Тепло до будинків розпочнуть подавати у понеділок, 22-го жовтня.
Перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук розповів, що запускати котельні розпочнуть о 6-й годині ранку в понеділок та протягом дня тепло буде у всіх будинках, які приєднані до центрального опалення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Буг.
Тепло до будинків розпочнуть подавати у понеділок, 22-го жовтня.
Перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук розповів, що запускати котельні розпочнуть о 6-й годині ранку в понеділок та протягом дня тепло буде у всіх будинках, які приєднані до центрального опалення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Харкові чоловік зґвалтував 16-річну дівчину
Сьогодні, 16:30
Розповіли, коли увімкнуть опалення у Володимимрі-Волинському
Сьогодні, 16:22
Кабінети волинських фіскалів відремонтують за мільйон гривень
Сьогодні, 16:20