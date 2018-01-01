Розповіли, коли увімкнуть опалення у Володимимрі-Волинському

Петро Саганюк підписав розпорядження про старт опалювального сезону.



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Тепло до будинків розпочнуть подавати у понеділок, 22-го жовтня.



Перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук розповів, що запускати котельні розпочнуть о 6-й годині ранку в понеділок та протягом дня тепло буде у всіх будинках, які приєднані до центрального опалення.

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