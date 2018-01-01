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Арсен Мірзоян виступить у «Промені»*

Арсен Мірзоян виступить у «Промені»*
У Луцьк з концертом завітає Арсен Мірзоян.

Завжди непередбачуваний, новий та незмінно справжній Арсен Мірзоян, 7 листопада дасть великий сольний концерт у РЦ «Промінь». Артист презентуватиме свій четвертий альбом.

Квитки на концерт можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Арсен Мірзоян виступить у «Промені»*


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Теги: Промінь
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