У Харкові чоловік зґвалтував 16-річну дівчину
Сьогодні, 16:30
У Харкові суд взяв під варту 40-річного чоловіка за зґвалтування пасербиці.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Харківській області, передає УНН.
"На вимогу прокуратури Дзержинський районний суд м. Харкова узяв під варту без права внесення застави 40-річного чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої пасербиці (ч. 2 ст.153 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у прокуратурі, за даними слідства, вітчим із погрозою застосування насильства неприроднім способом зґвалтував 16-річну падчерку. Матері дівчини у цей час вдома не було. Боячись подальших знущань, 11-класниця одразу звернулася до поліції.
За попередніми даними, дитина неодноразово скаржилася матері на домагання з боку вітчима. Однак та не вірила дочці, захищаючи чоловіка.
"Досудове розслідування триває. Призначені необхідні експертизи. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання батьківських обов’язків матір’ю дівчини", - зауважили у прокуратурі.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Харківській області, передає УНН.
"На вимогу прокуратури Дзержинський районний суд м. Харкова узяв під варту без права внесення застави 40-річного чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої пасербиці (ч. 2 ст.153 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у прокуратурі, за даними слідства, вітчим із погрозою застосування насильства неприроднім способом зґвалтував 16-річну падчерку. Матері дівчини у цей час вдома не було. Боячись подальших знущань, 11-класниця одразу звернулася до поліції.
За попередніми даними, дитина неодноразово скаржилася матері на домагання з боку вітчима. Однак та не вірила дочці, захищаючи чоловіка.
"Досудове розслідування триває. Призначені необхідні експертизи. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання батьківських обов’язків матір’ю дівчини", - зауважили у прокуратурі.
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