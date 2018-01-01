вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Харкові чоловік зґвалтував 16-річну дівчину

У Харкові чоловік зґвалтував 16-річну дівчину
У Харкові суд взяв під варту 40-річного чоловіка за зґвалтування пасербиці.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Харківській області, передає УНН.

"На вимогу прокуратури Дзержинський районний суд м. Харкова узяв під варту без права внесення застави 40-річного чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої пасербиці (ч. 2 ст.153 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, за даними слідства, вітчим із погрозою застосування насильства неприроднім способом зґвалтував 16-річну падчерку. Матері дівчини у цей час вдома не було. Боячись подальших знущань, 11-класниця одразу звернулася до поліції.

За попередніми даними, дитина неодноразово скаржилася матері на домагання з боку вітчима. Однак та не вірила дочці, захищаючи чоловіка.

"Досудове розслідування триває. Призначені необхідні експертизи. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання батьківських обов’язків матір’ю дівчини", - зауважили у прокуратурі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, Харків, згвалтування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Засудили водія «євроблях», який на Волині збив чоловіка на смерть та втік
Сьогодні, 16:39
У Луцьку в пожежі ледь не згорів чоловік
Сьогодні, 16:35
У Харкові чоловік зґвалтував 16-річну дівчину
Сьогодні, 16:30
Тарас Шкітер в ефірі каналу «Прямий» розповів про округи без депутатів
Сьогодні, 16:30
Розповіли, коли увімкнуть опалення у Володимимрі-Волинському
Сьогодні, 16:22
Схожі новини
У Харкові чоловік порізав шию 16-річній школярці У Харкові чоловік порізав шию 16-річній школярці
04 жовтень, 07:54
У Харкові загадково зник ключовий свідок по справі Зайцевої. ВІДЕО У Харкові загадково зник ключовий свідок по справі Зайцевої. ВІДЕО
22 липень, 05:14
Резонансна аварія у Харкові: відеозаписи довели провину Зайцевої та Дронова Резонансна аварія у Харкові: відеозаписи довели провину Зайцевої та Дронова
18 травень, 11:51
Їхала із шаленою швидкістю, - свідок у справі резонансної аварії у Харкові Їхала із шаленою швидкістю, - свідок у справі резонансної аварії у Харкові
24 квітень, 17:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Треба робити українське модним», – соліст «ФлайzZzи» зустрівся зі школярами
Сьогодні, 17:45
 0
Волинські медичні ралі: як змагалися бригади «швидких». ФОТО
Сьогодні, 17:38
 0
ПриватБанк доплачує за квитки в Приват24*
Сьогодні, 17:32
 0
На Львівщині на сільському кладовищі знайшли мертве немовля
Сьогодні, 17:20
 0
Відремонтований пересувний стоматкабінет відправили волинським бійцям. ФОТО
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8