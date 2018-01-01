У Харкові чоловік зґвалтував 16-річну дівчину





Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Харківській області, передає



"На вимогу прокуратури Дзержинський районний суд м. Харкова узяв під варту без права внесення застави 40-річного чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої пасербиці (ч. 2 ст.153 КК України)", - йдеться у повідомленні.



Як зазначили у прокуратурі, за даними слідства, вітчим із погрозою застосування насильства неприроднім способом зґвалтував 16-річну падчерку. Матері дівчини у цей час вдома не було. Боячись подальших знущань, 11-класниця одразу звернулася до поліції.



За попередніми даними, дитина неодноразово скаржилася матері на домагання з боку вітчима. Однак та не вірила дочці, захищаючи чоловіка.



"Досудове розслідування триває. Призначені необхідні експертизи. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання батьківських обов’язків матір’ю дівчини", - зауважили у прокуратурі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові суд взяв під варту 40-річного чоловіка за зґвалтування пасербиці.Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Харківській області, передає УНН "На вимогу прокуратури Дзержинський районний суд м. Харкова узяв під варту без права внесення застави 40-річного чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої пасербиці (ч. 2 ст.153 КК України)", - йдеться у повідомленні.Як зазначили у прокуратурі, за даними слідства, вітчим із погрозою застосування насильства неприроднім способом зґвалтував 16-річну падчерку. Матері дівчини у цей час вдома не було. Боячись подальших знущань, 11-класниця одразу звернулася до поліції.За попередніми даними, дитина неодноразово скаржилася матері на домагання з боку вітчима. Однак та не вірила дочці, захищаючи чоловіка."Досудове розслідування триває. Призначені необхідні експертизи. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання батьківських обов’язків матір’ю дівчини", - зауважили у прокуратурі.

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