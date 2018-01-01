Засудили водія «євроблях», який на Волині збив чоловіка на смерть та втік

На Волині водія, який на машині на іноземній реєстрації збив на смерть пішохода, втік, однак згодом з’явився у поліцію та зізнався, позбавили права керування.Про це йдеться у вироку Ратнівського райсуду від 16 жовтня.Подія трапилася о першій годині ночі 7 липня 2018 року у селі Гірники Ратнівського району. Чоловік, кермуючи автівкою AUDI A-6 на польській реєстрації, виїхав на узбіччя, де у попутному напрямку рухався пішохід. Зрештою, машина збила чоловіка.Пішохід отримав низку травм, пошкодження спинного мозку, крововиливи в легені, нирки, зламану гомілку тощо. Внаслідок цього він помер.Після аварії водій не зупинився та втік із місця зіткнення. Однак потім він сам з'явився до працівників поліції із зізнанням про вчинене. У суді він також повністю визнав свою вину.Зрештою суд визнав чоловіка винним, позбавив його права керування автівкою. Однак «реальний» термін чоловіку замінили умовним з іспитовим строком на 3 роки.