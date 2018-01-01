Засудили водія «євроблях», який на Волині збив чоловіка на смерть та втік
Сьогодні, 16:39
На Волині водія, який на машині на іноземній реєстрації збив на смерть пішохода, втік, однак згодом з’явився у поліцію та зізнався, позбавили права керування.
Про це йдеться у вироку Ратнівського райсуду від 16 жовтня.
Подія трапилася о першій годині ночі 7 липня 2018 року у селі Гірники Ратнівського району. Чоловік, кермуючи автівкою AUDI A-6 на польській реєстрації, виїхав на узбіччя, де у попутному напрямку рухався пішохід. Зрештою, машина збила чоловіка.
Пішохід отримав низку травм, пошкодження спинного мозку, крововиливи в легені, нирки, зламану гомілку тощо. Внаслідок цього він помер.
Після аварії водій не зупинився та втік із місця зіткнення. Однак потім він сам з'явився до працівників поліції із зізнанням про вчинене. У суді він також повністю визнав свою вину.
Зрештою суд визнав чоловіка винним, позбавив його права керування автівкою. Однак «реальний» термін чоловіку замінили умовним з іспитовим строком на 3 роки.
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Про це йдеться у вироку Ратнівського райсуду від 16 жовтня.
Подія трапилася о першій годині ночі 7 липня 2018 року у селі Гірники Ратнівського району. Чоловік, кермуючи автівкою AUDI A-6 на польській реєстрації, виїхав на узбіччя, де у попутному напрямку рухався пішохід. Зрештою, машина збила чоловіка.
Пішохід отримав низку травм, пошкодження спинного мозку, крововиливи в легені, нирки, зламану гомілку тощо. Внаслідок цього він помер.
Після аварії водій не зупинився та втік із місця зіткнення. Однак потім він сам з'явився до працівників поліції із зізнанням про вчинене. У суді він також повністю визнав свою вину.
Зрештою суд визнав чоловіка винним, позбавив його права керування автівкою. Однак «реальний» термін чоловіку замінили умовним з іспитовим строком на 3 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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