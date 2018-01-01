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Засудили водія «євроблях», який на Волині збив чоловіка на смерть та втік

Засудили водія «євроблях», який на Волині збив чоловіка на смерть та втік
На Волині водія, який на машині на іноземній реєстрації збив на смерть пішохода, втік, однак згодом з’явився у поліцію та зізнався, позбавили права керування.

Про це йдеться у вироку Ратнівського райсуду від 16 жовтня.

Подія трапилася о першій годині ночі 7 липня 2018 року у селі Гірники Ратнівського району. Чоловік, кермуючи автівкою AUDI A-6 на польській реєстрації, виїхав на узбіччя, де у попутному напрямку рухався пішохід. Зрештою, машина збила чоловіка.

Пішохід отримав низку травм, пошкодження спинного мозку, крововиливи в легені, нирки, зламану гомілку тощо. Внаслідок цього він помер.

Після аварії водій не зупинився та втік із місця зіткнення. Однак потім він сам з'явився до працівників поліції із зізнанням про вчинене. У суді він також повністю визнав свою вину.

Зрештою суд визнав чоловіка винним, позбавив його права керування автівкою. Однак «реальний» термін чоловіку замінили умовним з іспитовим строком на 3 роки.

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Теги: ДТП, суд, смерть
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