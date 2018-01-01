«Автоандон і злісний сєпар»: у Луцьку «смарт» перегородив рух. ФОТО

У Луцьку водій на автівці Smart перегородив рух автівкам, а після зауважень почав погрожувати.Інцидент трапився на бульварі Дружби народів, 8а, - про це у спільноті "Волинь" написав"До уваги свідомих лучан, національно налаштованих патріотів з числа поліції, та всіх активних верств населення: цей автогандон не просто автогандон, а злістний сєпар. Приїхало це створіння з лугандонії, запаркувало свій інвалідський автомобіль так, що порядний чоловік, лучанин, не зміг вчасно повернутися до праці з обіду вдома. Всім відомо, що лугандони ніколи не відрізнялися елементаною вихованністю. Так і в цій ситуації — замість того, щоб вибачилась, це сєпар почав погрожувати: «вот прійдьот вайна сюда, так ми вам всєм канкрєтна пакажем».При цьому дивна деталь: два поліцейські патрулі були на місці пригоди і взагалі не захотіли цим сєпаром займатися. Писанини багато, а ефекту не буде ніякого — ввічливо пояснили хлопці з поліції", - йдеться у дописі.