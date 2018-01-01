«Автоандон і злісний сєпар»: у Луцьку «смарт» перегородив рух. ФОТО
Сьогодні, 16:54
У Луцьку водій на автівці Smart перегородив рух автівкам, а після зауважень почав погрожувати.
Інцидент трапився на бульварі Дружби народів, 8а, - про це у спільноті "Волинь" написав Дмитро Гегер.
"До уваги свідомих лучан, національно налаштованих патріотів з числа поліції, та всіх активних верств населення: цей автогандон не просто автогандон, а злістний сєпар. Приїхало це створіння з лугандонії, запаркувало свій інвалідський автомобіль так, що порядний чоловік, лучанин, не зміг вчасно повернутися до праці з обіду вдома. Всім відомо, що лугандони ніколи не відрізнялися елементаною вихованністю. Так і в цій ситуації — замість того, щоб вибачилась, це сєпар почав погрожувати: «вот прійдьот вайна сюда, так ми вам всєм канкрєтна пакажем».
При цьому дивна деталь: два поліцейські патрулі були на місці пригоди і взагалі не захотіли цим сєпаром займатися. Писанини багато, а ефекту не буде ніякого — ввічливо пояснили хлопці з поліції", - йдеться у дописі.
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Інцидент трапився на бульварі Дружби народів, 8а, - про це у спільноті "Волинь" написав Дмитро Гегер.
"До уваги свідомих лучан, національно налаштованих патріотів з числа поліції, та всіх активних верств населення: цей автогандон не просто автогандон, а злістний сєпар. Приїхало це створіння з лугандонії, запаркувало свій інвалідський автомобіль так, що порядний чоловік, лучанин, не зміг вчасно повернутися до праці з обіду вдома. Всім відомо, що лугандони ніколи не відрізнялися елементаною вихованністю. Так і в цій ситуації — замість того, щоб вибачилась, це сєпар почав погрожувати: «вот прійдьот вайна сюда, так ми вам всєм канкрєтна пакажем».
При цьому дивна деталь: два поліцейські патрулі були на місці пригоди і взагалі не захотіли цим сєпаром займатися. Писанини багато, а ефекту не буде ніякого — ввічливо пояснили хлопці з поліції", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Довго не покатається.
Пляшка бензину та сірник,от і всі проблеми.
Ну то ж зрозуміло... його тазик проти простих... бидлота! І такого бидла все більшає і більшає. Коли вже хто їх навчить бути не бидлом, бо в них гроші, а бути людиною перш за все. Чи ставати такими як вони? То тоді цеглиною по склі та й по всьому. Скотина!
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