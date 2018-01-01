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«Автоандон і злісний сєпар»: у Луцьку «смарт» перегородив рух. ФОТО

«Автоандон і злісний сєпар»: у Луцьку «смарт» перегородив рух. ФОТО
У Луцьку водій на автівці Smart перегородив рух автівкам, а після зауважень почав погрожувати.

Інцидент трапився на бульварі Дружби народів, 8а, - про це у спільноті "Волинь" написав Дмитро Гегер.

"До уваги свідомих лучан, національно налаштованих патріотів з числа поліції, та всіх активних верств населення: цей автогандон не просто автогандон, а злістний сєпар. Приїхало це створіння з лугандонії, запаркувало свій інвалідський автомобіль так, що порядний чоловік, лучанин, не зміг вчасно повернутися до праці з обіду вдома. Всім відомо, що лугандони ніколи не відрізнялися елементаною вихованністю. Так і в цій ситуації — замість того, щоб вибачилась, це сєпар почав погрожувати: «вот прійдьот вайна сюда, так ми вам всєм канкрєтна пакажем».

При цьому дивна деталь: два поліцейські патрулі були на місці пригоди і взагалі не захотіли цим сєпаром займатися. Писанини багато, а ефекту не буде ніякого — ввічливо пояснили хлопці з поліції", - йдеться у дописі.

«Автоандон і злісний сєпар»: у Луцьку «смарт» перегородив рух. ФОТО
«Автоандон і злісний сєпар»: у Луцьку «смарт» перегородив рух. ФОТО

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Теги: автоандон, паркування, порушення
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Коментарі 3
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Пляшка бензину та сірник,от і всі проблеми.
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Ну то ж зрозуміло... його тазик проти простих... бидлота! І такого бидла все більшає і більшає. Коли вже хто їх навчить бути не бидлом, бо в них гроші, а бути людиною перш за все. Чи ставати такими як вони? То тоді цеглиною по склі та й по всьому. Скотина!
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