Луцькрада «втридорога» купила дітям масло у скандального підприємця

Бояновським О.В. на постачання 3200 кілограм вершкового масла вартістю 563 200 гривень.



Про це виданню



Замовили вершкове масло від 72% жирності по 176 гривень за кілограм, що значно перевищує ринкову ціну. Приватний підприємець Бояновський О.Д. має постачати в луцькі заклади освіти молочну продукцію виробника ТзОВ «Радивилівмолоко» до 31 грудня 2018 року.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки



Як стало відомо з власних джерел, станом на 19 жовтня гуртова ціна на масло цього виробника становить 135 гривень. Ціна на луцьких ринках вершкового масла відповідної жирності становить від 120 гривень (Рожищенського сирзаводу) та 150 гривень (Вінницького заводу).



Слід зауважити, що вінницький виробник молочних продуктів сьогодні на молочному ринку найбільш відповідає державним стандартам. Однак, управління освіти Луцької міської ради планує купувати вершкове масло за ціною вищою за ринкову у посередника між виробником, підприємця Бояновського Олександра Васильовича, в якого судячи з історії закупівель Prozorro, чималий досвід продажу молочного товару закладам освіти Луцька та Ковеля.



Слід нагадати, що минулого року управління освіти Луцької міськради закупило масло в дитсадки за найбільшою ціною з усіх запропонованих у ПП Бояновського О.В., відповідно 1 кг масла обійшовся управлінню освіти у 135 грн., що дорожче на 56 гривень за пропоновані пропозиції. Цьогоріч аналогічна ситуація.



Нагадаємо, у березні 2017 року у Луцьку правоохоронці перевіряли документацію всіх дошкільних навчальних закладах, яка стосуються молочних продуктів. Перевірка здійснюється на предмет поставки неякісної продукції і фальсифікату. Тоді ж з цього приводу було відкрито кримінальне провадження за статтею «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах» щодо ПП Бояновського О. В.



Однак не дивлячись на цей скандал, приватний підприємець продовжував постачати молочну продукцію у заклади освіти Луцька. Та станом на сьогодні тісно співпрацює з управлінням освіти Луцької міської ради та успішно виграє тендери на постачання молочної продукції.



Складається враження, що у підприємця Бояновського О.В. з місцевими органами влади Луцька та Ковеля все на «мазі», бо ж дивним лишається фактом те, що тендерні комісії наче сприяють перемозі цього підприємця.



До прикладу, весною цього року управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради уклали договір на постачання 9 тонн вершкового масла з цим підприємцем на суму 1 098 000 гривень до завершення 2018 року, що становило 122 гривні за кілограм. Тоді ж в першому тендері брали участь два постачальники. Система Prozorro автоматично вибрала переможцем ПП «КВІД КОМ», який запропонував найнижчу ціну. Втім, тендерний комітет відмовився від цієї пропозиції та оголосив переможцем ПП Бояновського О.В. Скаргу ПП «КВІД КОМ» до процедури лишили без розгляду.



Зауважимо, що підприємець Олександр Бояновський виграв тендер на постачання вершкового масла для усіх дитсадків Луцька, а також табору "Ровесник" на весь 2018 рік.Очікувана вартість такої закупівлі становить майже 3,8 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Управління освіти Луцької міської ради уклали договір з одіозним приватним підприємцемна постачання 3200 кілограм вершкового масла вартістю 563 200 гривень.Про це виданню «ВолиньUA» стало відомо з сайту публічних закупівель Prozorro.Замовили вершкове масло від 72% жирності по 176 гривень за кілограм, що значно перевищує ринкову ціну. Приватний підприємець Бояновський О.Д. має постачати в луцькі заклади освіти молочну продукцію виробника ТзОВ «Радивилівмолоко» до 31 грудня 2018 року.Як стало відомо з власних джерел, станом на 19 жовтня гуртова ціна на масло цього виробника становить 135 гривень. Ціна на луцьких ринках вершкового масла відповідної жирності становить від 120 гривень (Рожищенського сирзаводу) та 150 гривень (Вінницького заводу).Слід зауважити, що вінницький виробник молочних продуктів сьогодні на молочному ринку найбільш відповідає державним стандартам. Однак, управління освіти Луцької міської ради планує купувати вершкове масло за ціною вищою за ринкову у посередника між виробником, підприємця Бояновського Олександра Васильовича, в якого судячи з історії закупівель Prozorro, чималий досвід продажу молочного товару закладам освіти Луцька та Ковеля.Слід нагадати, що минулого року управління освіти Луцької міськради закупило масло в дитсадки за найбільшою ціною з усіх запропонованих у ПП Бояновського О.В., відповідно 1 кг масла обійшовся управлінню освіти у 135 грн., що дорожче на 56 гривень за пропоновані пропозиції. Цьогоріч аналогічна ситуація.Нагадаємо, у березні 2017 року у Луцьку правоохоронці перевіряли документацію всіх дошкільних навчальних закладах, яка стосуються молочних продуктів. Перевірка здійснюється на предмет поставки неякісної продукції і фальсифікату. Тоді ж з цього приводу було відкрито кримінальне провадження за статтею «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах» щодо ПП Бояновського О. В.Однак не дивлячись на цей скандал, приватний підприємець продовжував постачати молочну продукцію у заклади освіти Луцька. Та станом на сьогодні тісно співпрацює з управлінням освіти Луцької міської ради та успішно виграє тендери на постачання молочної продукції.Складається враження, що у підприємця Бояновського О.В. з місцевими органами влади Луцька та Ковеля все на «мазі», бо ж дивним лишається фактом те, що тендерні комісії наче сприяють перемозі цього підприємця.До прикладу, весною цього року управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради уклали договір на постачання 9 тонн вершкового масла з цим підприємцем на суму 1 098 000 гривень до завершення 2018 року, що становило 122 гривні за кілограм. Тоді ж в першому тендері брали участь два постачальники. Система Prozorro автоматично вибрала переможцем ПП «КВІД КОМ», який запропонував найнижчу ціну. Втім, тендерний комітет відмовився від цієї пропозиції та оголосив переможцем ПП Бояновського О.В. Скаргу ПП «КВІД КОМ» до процедури лишили без розгляду.Зауважимо, що підприємець Олександр Бояновський виграв тендер на постачання вершкового масла для усіх дитсадків Луцька, а також табору "Ровесник" на весь 2018 рік.Очікувана вартість такої закупівлі становить майже 3,8 млн грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію