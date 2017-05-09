Відремонтований пересувний стоматкабінет відправили волинським бійцям. ФОТО

Пересувний стоматологічний кабінет відремонтували і передали до 14-ої окремої механізованої бригади.Про це у Facebook повідомив волонтер, лікар-стоматолог Сергій Приходько."І сумно і радісно водночас. Тризуб Тур повернувся в пункт постійної дислокації в 14 бригаду... Сьогодні навіть оглянули першого пацієнта!Нехай служить вірою і правдою нашим захисникам... Готували ми його на совість як для себе... Та й звик вже до цієї машини... Всім причетним велике дякую", - йдеться у дописі волонтера.