Відремонтований пересувний стоматкабінет відправили волинським бійцям. ФОТО
Сьогодні, 17:10
Пересувний стоматологічний кабінет відремонтували і передали до 14-ої окремої механізованої бригади.
Про це у Facebook повідомив волонтер, лікар-стоматолог Сергій Приходько.
"І сумно і радісно водночас. Тризуб Тур повернувся в пункт постійної дислокації в 14 бригаду... Сьогодні навіть оглянули першого пацієнта!Нехай служить вірою і правдою нашим захисникам... Готували ми його на совість як для себе... Та й звик вже до цієї машини... Всім причетним велике дякую", - йдеться у дописі волонтера.
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Про це у Facebook повідомив волонтер, лікар-стоматолог Сергій Приходько.
"І сумно і радісно водночас. Тризуб Тур повернувся в пункт постійної дислокації в 14 бригаду... Сьогодні навіть оглянули першого пацієнта!Нехай служить вірою і правдою нашим захисникам... Готували ми його на совість як для себе... Та й звик вже до цієї машини... Всім причетним велике дякую", - йдеться у дописі волонтера.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині відремонтували пересувний стоматкабінет для атовців. ФОТО
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