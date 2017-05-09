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Відремонтований пересувний стоматкабінет відправили волинським бійцям. ФОТО

Відремонтований пересувний стоматкабінет відправили волинським бійцям. ФОТО
Пересувний стоматологічний кабінет відремонтували і передали до 14-ої окремої механізованої бригади.

Про це у Facebook повідомив волонтер, лікар-стоматолог Сергій Приходько.

"І сумно і радісно водночас. Тризуб Тур повернувся в пункт постійної дислокації в 14 бригаду... Сьогодні навіть оглянули першого пацієнта!Нехай служить вірою і правдою нашим захисникам... Готували ми його на совість як для себе... Та й звик вже до цієї машини... Всім причетним велике дякую", - йдеться у дописі волонтера.

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Відремонтований пересувний стоматкабінет відправили волинським бійцям. ФОТО
Відремонтований пересувний стоматкабінет відправили волинським бійцям. ФОТО
Відремонтований пересувний стоматкабінет відправили волинським бійцям. ФОТО
Відремонтований пересувний стоматкабінет відправили волинським бійцям. ФОТО
Відремонтований пересувний стоматкабінет відправили волинським бійцям. ФОТО

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Теги: АТО, медицина
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