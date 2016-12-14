На Львівщині на сільському кладовищі знайшли мертве немовля





Інцидент трапився 19 жовтня, - інформує ГУНП у Львівській області.



До поліції надійшло повідомлення про те, що на кладовищі, розташованому в одному з сіл району, місцеві мешканці виявили тіло новонародженої дитини без ознак життя.



На місці події працювала слідчо-оперативна група та кінолог. Встановлюються обставини та час смерті дівчинки.



Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.







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