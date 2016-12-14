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На Львівщині на сільському кладовищі знайшли мертве немовля

На Львівщині на сільському кладовищі знайшли мертве немовля
На Жовківщині на сільському кладовищі знайшли тіло новонародженої дівчинки.

Інцидент трапився 19 жовтня, - інформує ГУНП у Львівській області.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на кладовищі, розташованому в одному з сіл району, місцеві мешканці виявили тіло новонародженої дитини без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та кінолог. Встановлюються обставини та час смерті дівчинки.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

На Львівщині на сільському кладовищі знайшли мертве немовля
На Львівщині на сільському кладовищі знайшли мертве немовля
На Львівщині на сільському кладовищі знайшли мертве немовля


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Теги: немовля, смерть, Львівщина
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