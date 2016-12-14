На Львівщині на сільському кладовищі знайшли мертве немовля
Сьогодні, 17:20
На Жовківщині на сільському кладовищі знайшли тіло новонародженої дівчинки.
Інцидент трапився 19 жовтня, - інформує ГУНП у Львівській області.
До поліції надійшло повідомлення про те, що на кладовищі, розташованому в одному з сіл району, місцеві мешканці виявили тіло новонародженої дитини без ознак життя.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та кінолог. Встановлюються обставини та час смерті дівчинки.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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Інцидент трапився 19 жовтня, - інформує ГУНП у Львівській області.
До поліції надійшло повідомлення про те, що на кладовищі, розташованому в одному з сіл району, місцеві мешканці виявили тіло новонародженої дитини без ознак життя.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та кінолог. Встановлюються обставини та час смерті дівчинки.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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Сьогодні, 17:20