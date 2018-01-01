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«Треба робити українське модним», – соліст «ФлайzZzи» зустрівся зі школярами

«Треба робити українське модним», – соліст «ФлайzZzи» зустрівся зі школярами
Соліст гурту «ФлайzZzа» Андрій Тимчук у Волинській обласній бібліотеці для дітей презентував свою творчість.

У Волинській обласній бібліотеці для дітей відбулася мистецька зустріч з вокалістом, автором текстів та генератором ідей гурту «ФлайzZza» Андрієм Тимчуком «Музика як мова почуттів», - повідомили організатори заходу.

1 жовтня луцький гурт «ФлайzZza» відзначив своє 18-річчя.
Про творчий шлях гурту «ФлайzZza», етапи становлення, концертні виступи, зйомки відеокліпів та багато про що розповідав Андрій Тимчук під час зустрічі. Цікаво було дізнатися як створювався гурт, чому носить таку назву і в чому полягає секрет їхнього успіху.

З перших хвилин гість налаштував аудиторію на позитив, тому під час заходу панувала дружня невимушена атмосфера. Старшокласники активно задавали питання, на які Андрій залюбки відповідав. Учнів 10-А класу гімназії № 4 імені Модеста Левицького цікавило: як Андрій Тимчук познайомився з учасниками гурту, як знімаються кліпи, звідки беруться ідеї та сюжети для них. Говорили про найкумедніші моменти життя та хвилини розчарування, дізналися що вже понад 12 років Андрій Тимчук свідомо не слухає російські пісні та не дивиться російські фільми, активно популяризує українську музику. Гурт «ФлайzZzа» постійно шукає якісь фішки, працює над тим, щоб не бути старомодними, намагається надати українській музиці сучасного звучання, щоб бути цікавими молоді.

«Ставку потрібно робити на молодь – саме вона може бути основним рушієм в подальших перспективах нашої держави. Треба робити українське модним, різностороннім, класним, щоб молоді люди це підхопили і надалі цим пишались та цінували, як це відбувається в будь-якій іншій країні», - зазначив Андрій.

Він щиро любить своє – українське і слухачів закликав цінувати і любити українську музику, книги, кіно.

Головна мета творчості гурту «ФлайzZzа»:

«Ліпити сонячну музику, від якої ставало б тепло всередині». Тому не випадково, що після заходу усі виходили заряджені позитивом, з гарним настроєм та сонячними посмішками на обличчях. На згадку про зустріч зробили спільне фото та отримали від музиканта автограф.

«Треба робити українське модним», – соліст «ФлайzZzи» зустрівся зі школярами
«Треба робити українське модним», – соліст «ФлайzZzи» зустрівся зі школярами
«Треба робити українське модним», – соліст «ФлайzZzи» зустрівся зі школярами
«Треба робити українське модним», – соліст «ФлайzZzи» зустрівся зі школярами
«Треба робити українське модним», – соліст «ФлайzZzи» зустрівся зі школярами
«Треба робити українське модним», – соліст «ФлайzZzи» зустрівся зі школярами
«Треба робити українське модним», – соліст «ФлайzZzи» зустрівся зі школярами

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Теги: Флайза, Тіма, творчість, музика
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