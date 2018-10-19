вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Кабмін підняв ціни на газ

Кабмін підняв ціни на газ
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що з 1 листопада ціна на газ для населення в Україні зросте на 23,5%.

Про відповідне рішення він оголосив на екстреному засіданні уряду, - повідомляє Українська правда.

Зазначається, що з 1 листопада ціна на газ для населення складе 8550 гривень за тисячу кубометрів газу.

За словами Гройсмана, це було непросте рішення і багато присутніх на засіданні уряду не хотіли би на ньому бути присутніми, але є обставини, які слід враховувати.

"Ще з липня ми працювали над тим, щоб знайти компроміс щодо ціни на газ, але не все у моїх силах", - сказав прем'єр.

Він наголосив, що у держави є надзвичайно великі борги, які треба повертати, а зобов'язання щодо вирівнювання ціни на газ було ще у 2008 році.

Гройсман додав, що мова йде про те, що якщо не буде вирішене питання щодо ціни на газ, може бути розірвана співпраця з Міжнародним валютним фондом, що призведе до дефолту в країні.

"Я розумію, що для кожної української родини це важко, але мушу зазначити, що спочатку планувалося збільшити на 60%, але в результаті важких перемовин ми домовились про компроміс", - сказав Гройсман.

Очільник уряду зазначив, що всі, хто потребуватиме підтримки держави у вигляді субсидій - отримають її.

Раніше Кабінет Міністрів України ще на два тижні продовжив дію спеціальних зобов'язань (PSO) з продажу природного газу для потреб населення і теплокомуненерго (ТКЕ) за зниженою ціною, яка закінчувалася 18 жовтня.

Як повідомлялося, постанова Кабміну №187 від 22 березня 2017 року передбачала, що спецзобов'язання з продажу газу населенню і ТКЕ діятимуть до 1 квітня 2018 року, але пізніше уряд продовжив їх до кінця травня, потім - до кінця липня, серпня і вересня, а 28 вересня - до 18 жовтня.

Україна в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом зобов'язалася відмовитися від PSO і перейти до ринкових цін, проте влітку і восени 2017 року відмовилася від їх виконання.

На сьогодні питання цін на газ для населення є одним із ключових для відновлення фінансування з боку МВФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, ціна, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 4
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Велике бандерiвське спасибi!
Відповісти
Та закрийте його к йоб..й матері, викопайте труби та здайте в металолом. Жили століттями без газу і проживемо. Всерівно ми країна третього світу.
Відповісти
Ще одна газова Юлька
Відповісти
Дебіли. Як люди мають жити?
Відповісти
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за добу добровільно здали 5 рушниць, пістолет і вибуховий пакет
Сьогодні, 18:17
Волинські веслувальники у Китаї боротимуться за Кубок світу
Сьогодні, 18:00
Кабмін підняв ціни на газ
Сьогодні, 17:54
«Треба робити українське модним», – соліст «ФлайzZzи» зустрівся зі школярами
Сьогодні, 17:45
Волинське медичне ралі: як змагалися бригади «швидких». ФОТО
Сьогодні, 17:38
Схожі новини
На Волині майже 80% споживачів боргують за газ На Волині майже 80% споживачів боргують за газ
18 жовтень, 11:01
За місяць на Волині найбільше подорожчали яйця За місяць на Волині найбільше подорожчали яйця
12 жовтень, 15:53
В Україні рекордно подорожчала цибуля В Україні рекордно подорожчала цибуля
27 вересень, 12:39
Значне подорожчання і абонплата: якими будуть нові тарифи на комуналку в Україні Значне подорожчання і абонплата: якими будуть нові тарифи на комуналку в Україні
07 вересень, 15:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У тюрмі не вистачило місця: Луцьком розгулював вбивця дитини
Сьогодні, 19:13
 0
У Володимирі штрафуватимуть паліїв листя
Сьогодні, 19:02
 0
Показали наслідки пожежі в покинутій лікарні на Волині. ФОТО
Сьогодні, 18:49
 0
Травмований волинський атовець мріє без милиць зіграти з сином у футбол
Сьогодні, 18:40
 0
«Шахтар» – «Манчестер Сіті» у кінотеатрі MULTIPLEX*
Сьогодні, 18:28
 0
Медіа
відео
1/8