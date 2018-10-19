Кабмін підняв ціни на газ

Володимир Гройсман заявив, що з 1 листопада ціна на газ для населення в Україні зросте на 23,5%.



Про відповідне рішення він оголосив на екстреному засіданні уряду, - повідомляє



Зазначається, що з 1 листопада ціна на газ для населення складе 8550 гривень за тисячу кубометрів газу.



За словами Гройсмана, це було непросте рішення і багато присутніх на засіданні уряду не хотіли би на ньому бути присутніми, але є обставини, які слід враховувати.



"Ще з липня ми працювали над тим, щоб знайти компроміс щодо ціни на газ, але не все у моїх силах", - сказав прем'єр.



Він наголосив, що у держави є надзвичайно великі борги, які треба повертати, а зобов'язання щодо вирівнювання ціни на газ було ще у 2008 році.



Гройсман додав, що мова йде про те, що якщо не буде вирішене питання щодо ціни на газ, може бути розірвана співпраця з Міжнародним валютним фондом, що призведе до дефолту в країні.



"Я розумію, що для кожної української родини це важко, але мушу зазначити, що спочатку планувалося збільшити на 60%, але в результаті важких перемовин ми домовились про компроміс", - сказав Гройсман.



Очільник уряду зазначив, що всі, хто потребуватиме підтримки держави у вигляді субсидій - отримають її.



Раніше Кабінет Міністрів України ще на два тижні продовжив дію спеціальних зобов'язань (PSO) з продажу природного газу для потреб населення і теплокомуненерго (ТКЕ) за зниженою ціною, яка закінчувалася 18 жовтня.



Як повідомлялося, постанова Кабміну №187 від 22 березня 2017 року передбачала, що спецзобов'язання з продажу газу населенню і ТКЕ діятимуть до 1 квітня 2018 року, але пізніше уряд продовжив їх до кінця травня, потім - до кінця липня, серпня і вересня, а 28 вересня - до 18 жовтня.



Україна в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом зобов'язалася відмовитися від PSO і перейти до ринкових цін, проте влітку і восени 2017 року відмовилася від їх виконання.



На сьогодні питання цін на газ для населення є одним із ключових для відновлення фінансування з боку МВФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем'єр-міністрзаявив, що з 1 листопада ціна на газ для населення в Україні зросте на 23,5%.Про відповідне рішення він оголосив на екстреному засіданні уряду, - повідомляє Українська правда Зазначається, що з 1 листопада ціна на газ для населення складе 8550 гривень за тисячу кубометрів газу.За словами Гройсмана, це було непросте рішення і багато присутніх на засіданні уряду не хотіли би на ньому бути присутніми, але є обставини, які слід враховувати."Ще з липня ми працювали над тим, щоб знайти компроміс щодо ціни на газ, але не все у моїх силах", - сказав прем'єр.Він наголосив, що у держави є надзвичайно великі борги, які треба повертати, а зобов'язання щодо вирівнювання ціни на газ було ще у 2008 році.Гройсман додав, що мова йде про те, що якщо не буде вирішене питання щодо ціни на газ, може бути розірвана співпраця з Міжнародним валютним фондом, що призведе до дефолту в країні."Я розумію, що для кожної української родини це важко, але мушу зазначити, що спочатку планувалося збільшити на 60%, але в результаті важких перемовин ми домовились про компроміс", - сказав Гройсман.Очільник уряду зазначив, що всі, хто потребуватиме підтримки держави у вигляді субсидій - отримають її.Раніше Кабінет Міністрів України ще на два тижні продовжив дію спеціальних зобов'язань (PSO) з продажу природного газу для потреб населення і теплокомуненерго (ТКЕ) за зниженою ціною, яка закінчувалася 18 жовтня.Як повідомлялося, постанова Кабміну №187 від 22 березня 2017 року передбачала, що спецзобов'язання з продажу газу населенню і ТКЕ діятимуть до 1 квітня 2018 року, але пізніше уряд продовжив їх до кінця травня, потім - до кінця липня, серпня і вересня, а 28 вересня - до 18 жовтня.Україна в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом зобов'язалася відмовитися від PSO і перейти до ринкових цін, проте влітку і восени 2017 року відмовилася від їх виконання.На сьогодні питання цін на газ для населення є одним із ключових для відновлення фінансування з боку МВФ.

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