Halloween у боулінг-клубі «Strike City»*





Зловісні ігри у боулінг, «жахливо» веселі розваги, конкурс на найстрашніший костюм вечора, майстер-клас з вирізання святкового гарбуза – ми гарантуємо шалені емоції!



Випробуєш свою сміливість? Чекаємо на Вас у ТРЦ «ПортCity»!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 жовтня о 20:00 у боулінг-клубі «STRIKE CITY», що у ТРЦ «ПортCity» ніч для сміливих – «HALLOWEEN».Зловісні ігри у боулінг, «жахливо» веселі розваги, конкурс на найстрашніший костюм вечора, майстер-клас з вирізання святкового гарбуза – ми гарантуємо шалені емоції!Випробуєш свою сміливість? Чекаємо на Вас у ТРЦ «ПортCity»!

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