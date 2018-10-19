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Halloween у боулінг-клубі «Strike City»*

Halloween у боулінг-клубі «Strike City»*
28 жовтня о 20:00 у боулінг-клубі «STRIKE CITY», що у ТРЦ «ПортCity» ніч для сміливих – «HALLOWEEN».

Зловісні ігри у боулінг, «жахливо» веселі розваги, конкурс на найстрашніший костюм вечора, майстер-клас з вирізання святкового гарбуза – ми гарантуємо шалені емоції!

Випробуєш свою сміливість? Чекаємо на Вас у ТРЦ «ПортCity»!

Halloween у боулінг-клубі «Strike City»*

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Теги: Порт сіті
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