Halloween у боулінг-клубі «Strike City»*
Сьогодні, 19:34
28 жовтня о 20:00 у боулінг-клубі «STRIKE CITY», що у ТРЦ «ПортCity» ніч для сміливих – «HALLOWEEN».
Зловісні ігри у боулінг, «жахливо» веселі розваги, конкурс на найстрашніший костюм вечора, майстер-клас з вирізання святкового гарбуза – ми гарантуємо шалені емоції!
Випробуєш свою сміливість? Чекаємо на Вас у ТРЦ «ПортCity»!
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Зловісні ігри у боулінг, «жахливо» веселі розваги, конкурс на найстрашніший костюм вечора, майстер-клас з вирізання святкового гарбуза – ми гарантуємо шалені емоції!
Випробуєш свою сміливість? Чекаємо на Вас у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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