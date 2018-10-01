Віряни УПЦ МП влаштують хресний хід у Луцьку





Про це йдеться на



Зауважують, що релігійний хід приурочений до Дня пам’яті Всіх святих Землі Волинської, який відзначається Православною Церквою 23 жовтня.



Процесія вирушить від Свято-Покровського храму до кафедрального собору Всіх святих Землі Волинської.



Початок Хресного ходу – о 15-й годині біля Свято-Покровського храму Луцька.

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