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Віряни УПЦ МП влаштують хресний хід у Луцьку

Віряни УПЦ МП влаштують хресний хід у Луцьку
Волинська єпархія УПЦ МП у неділю, 21 жовтня, проведе традиційний щорічний хресний хід вулицями міста.

Про це йдеться на офіційному сайті УПЦ.

Зауважують, що релігійний хід приурочений до Дня пам’яті Всіх святих Землі Волинської, який відзначається Православною Церквою 23 жовтня.

Процесія вирушить від Свято-Покровського храму до кафедрального собору Всіх святих Землі Волинської.

Початок Хресного ходу – о 15-й годині біля Свято-Покровського храму Луцька.

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Теги: Луцьк, УПЦ МП, хресний хід
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Коментарі 3
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Не існує ніякого московського патріярхату,то який хід,за кого?
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Неканонічна Росіська Путлєровсьтка Цекта.
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Я теж не ходжу до тої церкви, і мені подобається що Україна метиме Томос!!! Але це теж люди і Українці!!! Ми маємо вже врешті навчитись поважати думки і переконаня інших людей!!! І якщо в когось в голові є бажання зашкодити цим людям, то я перший готовий палити шини біля одміністації в знак протесту!
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