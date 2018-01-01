Керівник Нацгвардії перевірив військову частину в Луцьку

До Луцька приїжджав командувач Національної гвардії України генерал-полковникдля перевірки діяльності військової частини 1141 Західного-оперативно-територіального об’єднання.Під час обходу командувач Нацгвардії разом із приміщеннями та об'єктами військової частини оглянув нещодавно зведений третій поверх на основній двоповерховій будівлі, де нещодавно почав функціонувати гуртожиток для військовослужбовців за контрактом, - повідомили у прес-службі Нацгвардії.18 приміщень квартирного типу із них 12 однокімнатних та 6 двокімнатних, в яких обладнанні санітарні вузли та кухні, дають можливість комфортно проживати понад шістьом десяткам військовослужбовців за контрактом. Будівельні роботи тривали менше року. Зараз гуртожиток повноцінно функціонує.«Одним із пріоритетних завдань на шляху розвитку Національної гвардії України є підвищення соціальних гарантій військовослужбовців, які не словом а ділом захищають Батьківщину, її волю, суверенітет і територіальну цілісність. Й забезпеченість житлом, в тому числі і службовим, є важливою запорукою їх високого соціального статусу»,- наголосив командувач Національної гвардії України генерал-полковник Юрій Аллеров.Загалом державним бюджетом України на 2018 рік на будівництво та придбання житла для військовослужбовців НГУ спрямовані видатки у розмірі 200,0 млн. грн, за рахунок яких вже отримано та передано під заселення 135 квартир, зокрема 94 квартири – для забезпечення житлом сімей учасників АТО.Нещодавно у Хмельницькому відбулося урочисте вручення сертифікатів та ключів для отримання квартир до Дня захисника України де 90 сімей військовослужбовців Національної гвардії України отримали одно-, дво- або три- кімнатні квартири в новозбудованому девятиповерховому житловому будинку.Під час урочистого відкриття будинку в Хмельницькому генерал-полковник Юрій Аллеров повідомив, що до кінця року додатково планується ввести в експлуатацію 2 житлові будинки на 80 квартир в м. Вишгороді та 3 гуртожитки на 87 кімнат у Запоріжжі та Миколаєві, придбати близько 48 квартир та виплатити грошову компенсацію за неотримане житло 37 сім’ям військовослужбовців.