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У Шацькій райраді утворили нову депутатську групу

У Шацькій райраді утворили нову депутатську групу
У Шацькій районній раді утворили депутатську групу «Солідарність».

Оголошення про її створення озвучили 18 жовтня під час засідання сесії Шацької районної ради, - йдеться на офіційному сайті волинського осередку політичної сили.

До складу групи «Солідарність» ввійшли троє депутатів Шацької районної ради: голова постійної комісії районної ради Олексій Писачук, лісничий Пульмівського лісництва Микола Прасюк, завідувач сектору Волинської митниці Петро Федонюк.

Головою групи «Солідарність» став Олексій Писачук.

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Теги: Солідарність, політика
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