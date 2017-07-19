У Шацькій райраді утворили нову депутатську групу
Сьогодні, 20:00
У Шацькій районній раді утворили депутатську групу «Солідарність».
Оголошення про її створення озвучили 18 жовтня під час засідання сесії Шацької районної ради, - йдеться на офіційному сайті волинського осередку політичної сили.
До складу групи «Солідарність» ввійшли троє депутатів Шацької районної ради: голова постійної комісії районної ради Олексій Писачук, лісничий Пульмівського лісництва Микола Прасюк, завідувач сектору Волинської митниці Петро Федонюк.
Головою групи «Солідарність» став Олексій Писачук.
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Оголошення про її створення озвучили 18 жовтня під час засідання сесії Шацької районної ради, - йдеться на офіційному сайті волинського осередку політичної сили.
До складу групи «Солідарність» ввійшли троє депутатів Шацької районної ради: голова постійної комісії районної ради Олексій Писачук, лісничий Пульмівського лісництва Микола Прасюк, завідувач сектору Волинської митниці Петро Федонюк.
Головою групи «Солідарність» став Олексій Писачук.
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