У Шацькій райраді утворили нову депутатську групу





Оголошення про її створення озвучили 18 жовтня під час засідання сесії Шацької районної ради, - йдеться на офіційному сайті волинського осередку політичної сили.



До складу групи «Солідарність» ввійшли троє депутатів Шацької районної ради: голова постійної комісії районної ради Олексій Писачук, лісничий Пульмівського лісництва Микола Прасюк, завідувач сектору Волинської митниці Петро Федонюк.



Головою групи «Солідарність» став Олексій Писачук.

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