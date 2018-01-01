У Луцьку біля супермаркету підпалили сухе листя. ВІДЕО
Сьогодні, 21:10
У Луцьку на зз-му кварталі біля парковки супермаркету “Салют” невідомі підпалили листя.
Інцидент трапився сьогодні, 19 жовтня, приблизно о 19:20, - пише Волинь.online.
Сухе листя швидко розгорілося та загрожувало перекинутися на дорожній знак чи дерево поблизу.
Приблизно о 19:30 вогонь загасили.
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Інцидент трапився сьогодні, 19 жовтня, приблизно о 19:20, - пише Волинь.online.
Сухе листя швидко розгорілося та загрожувало перекинутися на дорожній знак чи дерево поблизу.
Приблизно о 19:30 вогонь загасили.
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