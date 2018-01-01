У Луцьку біля супермаркету підпалили сухе листя. ВІДЕО





Інцидент трапився сьогодні, 19 жовтня, приблизно о 19:20, - пише



Сухе листя швидко розгорілося та загрожувало перекинутися на дорожній знак чи дерево поблизу.



Приблизно о 19:30 вогонь загасили.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на зз-му кварталі біля парковки супермаркету “Салют” невідомі підпалили листя.Інцидент трапився сьогодні, 19 жовтня, приблизно о 19:20, - пише Волинь.online Сухе листя швидко розгорілося та загрожувало перекинутися на дорожній знак чи дерево поблизу.Приблизно о 19:30 вогонь загасили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію