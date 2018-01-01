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У Луцьку біля супермаркету підпалили сухе листя. ВІДЕО

У Луцьку біля супермаркету підпалили сухе листя. ВІДЕО
У Луцьку на зз-му кварталі біля парковки супермаркету “Салют” невідомі підпалили листя.

Інцидент трапився сьогодні, 19 жовтня, приблизно о 19:20, - пише Волинь.online.

Сухе листя швидко розгорілося та загрожувало перекинутися на дорожній знак чи дерево поблизу.

Приблизно о 19:30 вогонь загасили.




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Теги: пожежа, листя, Луцьк
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