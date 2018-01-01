У ковельській лікарні завдяки новітньому обладнанню рятуватимуть сотні життів. ФОТО

У центральній районній лікарні Ковеля встановили рентген-ангіографічну систему, вартістю у понад 600 тисяч доларів.Відкриття кабінету ангіографії відбулося у п’ятницю, 19 жовтня, у приміщенні центральної районної лікарні Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.Встановили сучасну апаратуру у рамках реалізації Субпроекту Міністерства охорони здоров’я та Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».Найсучасніша техніка, вартістю у понад 600 тисяч доларів, дозволить проводити своєчасну діагностику серцево-судинної й судинно-мозкової патології і за короткий проміжок часу визначити локалізацію та обрати правильний метод подальшого лікування. Також цей ангіограф – це можливість проведення високотехнологічних оперативних втручань та досліджень з контрастом під рентгенівським контролем всіх органів і систем організму, рентгенохірургічних втручань на судинах серця, головного мозку, аорті та її гілках, органах малого тазу, магістральних судинах, кінцівках при наданні невідкладної медичної допомоги пацієнтам з гострими коронарними синдромами, інфарктом міокарду, кардіогенним шоком та іншою життєво загрозливою кардіологічною патологією.Як зауважив народний депутат України, ковельска лікарня стала реальним прикладом змін у медицині. Адже тут турбуються не тільки про те, аби забезпечити заклад сучасним обладнанням, а й про те, аби ним користувалися першокласні спеціалісти. Адже на ангіографі працюватимуть чотири заздалегідь підготовлені фахівці, які неодноразово проходили навчання і стажування у Київському центрі серця, інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, Національному інституті серцево-судинної хірургіі імeні М. М. Амосова, в обласних лікарнях Луцька та Львова і у клініках Польщі.«Ми спостерігаємо яскравий приклад того, як відбуваються зміни в медицині. Не десь далеко, а конкретно у місті Ковелі ми побачили це обладнання. Ми побачили, що вся лікарня є сучасною, тут є абсолютно нові можливості. Найбільше тішить те, що паралельно з забезпеченням матеріальної бази, керівництво лікарні дбає про підготовку фахівців, щоб вони могли на цьому обладнанні надавати необхідні послуги», – розповів Степан Івахів.За словами голови Волинської обласної державної адміністрації, реалізація цього проекту та встановлення ангіографа, це ще один доказ того, що реформа медицини працює.«Пам’ятаємо, що ще кілька років тому такі операції робив тільки Інститут серця в Києві, де їх здійснював знаменитий Тодуров. Сьогодні у нас апаратура не гірша, а може і дещо новіша, дякуючи кредитам Світового банку. Тільки вісім регіонів виграли цей конкурс на кредити. Сьогодні ми маємо ангіографи у Ковелі, у обласній лікарні і Луцька міська лікарня також його встановлює. Там будуть обслуговувати людей з серцево-судинними захворюваннями, з інсультами і усім іншим. Хіба це не є рух вперед?Я думаю, що ми отримаємо ту медицину, яка потрібна і ми вже досягаємо стандартів Європи. Це є приклад того, що реформа працює», – зазначив Олександр Савченко.На відкриття завітав також заступник міністра охорони здоров’я. Він також зауважив, що в першу чергу варто звертати увагу і на людей, які завдяки цьому обладнанню будуть рятувати людські життя, адже реалізація проекту стала можливою і завдяки їх високій кваліфікації.«Це приємні візити. Власне приємні не через те, що є якась гарна залізяка, яка колись працюватиме, чи яка вже працює. Не залізяка рятуватиме, рятуватиме оце маленьке суспільство, оця родина, яка поєднує всіх – пацієнта, медиків, лікарів, поєднує ту ж владу, обрану тими самими пацієнтами. От так рятуються життя. Вони рятуються не одним кардіологом, не одним хірургом, не одним головним лікарем, не одним депутатом і не одним міністром. Для того, щоб врятувати одного пацієнта, кожен співгромадянин має у той чи інший спосіб докластися.Лікарі у вас хороші, вони у вас класні. Не було б їх, не було б цього колективу, оце все не мало би сенсу. Апарат прийшов до колективу, до людей, не навпаки. І цей колектив робитиме чудеса кожен тиждень, зберігаючи людські життя», – зазначив Олександр Лінчевський.До слова, сьогодні комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО – високоспеціалізований медичний заклад, що надає кваліфіковану медичну допомогу 109,5 тисячі чоловік дорослого та дитячого населення. А лікувально-профілактичні заклади Ковельського госпітального округу з центром в місті Ковелі, надаватимуть медичну допомогу понад 374,9 тисячі жителів.Щороку кількість хворих, які потребують ангіографії та коронарографії, становить в межах 600 осіб, в тому числі пацієнтів з ураженням серця – 400 чоловік, ураження нервової системи – 30 чоловік, ураження периферичних судин – 150 чоловік, ураженням нирок – 45 чоловік.Очікуване завантаження ангіографа: проведення коронарографії, ангіографії судин різних органів – 720-840 чоловік у рік; проведення стентування – приблизно 200 осіб у рік.